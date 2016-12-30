أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي امس أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج بينما تراجعت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة.

وقال المعهد إن مخزونات النفط سجلت زيادة 4.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر لتصل إلى 490.2 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض 2.1 مليون برميل.

وأظهر التقرير الأسبوعي للمعهد أن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 528 ألف برميل.

وأشار التقرير إلى أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام تراجع 604 آلاف برميل يوميا.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين هبطت 2.8 مليون برميل، وهبطت مخزونات المشتقات الوسيطةـ التي تشمل الديزل وزيت التدفئةـ 1.7 مليون برميل.

وأظهر بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 191 ألف برميل يوميا إلى 8.2 ملايين برميل يوميا.