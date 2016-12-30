أضاف المدير التنفيذي لـ«بركشاير هاثاواي» وارين بافيت الذي يعتبر ثاني أغنى رجل في العالم 11.8 مليار دولار إلى ثروته عام 2016، بحسب «بلومبيرغ»، ولكن «فوربس» تقدر أن تكون أرباحه اقتربت من 12.3 مليار دولار هذا العام.

وارتفع سهم «بركشاير» منذ بداية العام حتى الآن بحوالي 23% في حين ارتفع مؤشر «S&P 500» %10 وجاء انتعاش سهم الشركة مدعوما بفوز «ترامب» في انتخابات الرئاسة الأميركية، وتناولت «ياهو فاينانس» في تقرير كيف أصبح «بافيت» أكبر رابح بين مليارديرات أميركا؟

وتمتلك «بركشاير» 11 مليون سهم في «غولدمان ساكس» كما أنها أكبر مساهم في «ويلز فارجو» بامتلاك 100 مليون سهم ولديها الحق في شراء 700 مليون سهم في «بنك أوف أميركا» قبل سبتمبر 2021، كما أن الشركة أكبر مكون للقطاع المالي لمؤشر «S&P».

وربح القطاع المالي المدرج على مؤشر «ستاندرد آند بورز» حوالي 22% هذا العام، وهو ما شكل 10% من مكاسب المؤشر بوجه عام.

وكان فوز «ترامب» مفاجئا للجميع - حتى «بافيت» - ولكن المفاجأة الأكبر كانت في انتعاش أسواق الأسهم عقب انتخابات الرئاسة، وعلى ما يبدو، فإن هذه النتائج لن تغير من خطط «بركشاير» الاستثمارية.