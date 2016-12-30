

قالت وزارة النفط إن زيارة وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إلى البلاد التي اختتمت امس الخميس هدفت في مجملها إلى تعزيز أطر وأواصر العلاقات النفطية بين البلدين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان اللعيبي بحث مع وزير النفط عصام المرزوق تفعيل مذكرتي التفاهم الموقعتين بين البلدين بخصوص الحقول الحدودية المشتركة وتصدير الغاز من جمهورية العراق إلى الكويت.

وأضافت أن وزير النفط العراقي أبدى استعداد بلاده لتزويد الكويت بالغاز عن طريق أنابيب تمر عبر الحدود بين البلدين على أن تبدأ الامدادات باستيراد 50 مليون قدم مكعبة يوميا لتصل إلى 200 مليون قدم مكعبة.

وذكرت ان اللعيبي أبدى رغبة بلاده في استقطاب وتشجيع وجذب الشركات النفطية الكويتية العامة والخاصة للاستثمار في المجالات النفطية بالعراق لاسيما ان لدى «النفط» العراقية الكثير من المشاريع الاستثمارية والخدمية الواعدة.

وكان وزير النفط العراقي بدأ زيارة أمس الأول للكويت ليبحث مع نظيره الكويتي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.