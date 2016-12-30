

اطلع وفد هيئة أسواق المال الكويتية امس على تجربة وزارة المالية الاماراتية في إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي الخاص بآليات العمل المالي الحكومي.

وقالت وزارة المالية الاماراتية في بيان صحافي نشرته وكالة انباء الإمارات (وام) ان الوفد الكويتي برئاسة مدير مكتب تطوير الاداء وإدارة المخاطر لدى هيئة أسواق المال يوسف الابراهيم اطلع على مبادرة الوزارة بتطبيق نظام «آيزو 31000» لإدارة المخاطر وأهدافه الرامية إلى التنبؤ بالمخاطر والأزمات وإدارتها بفعالية وكفاءة.

واضافت ان مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل لدى الوزارة فيصل المنصوري استعرض مع الوفد الكويتي فوائد تطبيق النظام بهدف تعزيز قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها المؤسسية ورفع كفاءة عملياتها.

وأشارت الى أن المنصوري شرح للوفد الزائر كيفية مساهمة نظام الآيزو الذي تم تطبيقه في الحد من الخسائر حال الازمات وتحقيق أكبر قدر من التطابق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دوليا ما يرتقي بعملية إصدار التقارير المتخصصة ويعزز ثقة الجهات المعنية بالعمليات المالية الحكومية.

وذكرت ان فريق إدارة الاستراتيجية والمستقبل قدم عرضا تفصيليا حول الآلية المعتمدة في تحديد درجة احتمال الخطر وشدة تأثيرها ومصفوفة درجات الخطر واحتمالاتها والإطار العام لمواصفة «آيزو 31000» لإدارة المخاطر وإجراءاتها.

ولفتت الى ان الوفد الكويتي بحث مع الجانب الإماراتي كيفية تفعيل نظام سجل المخاطر الإلكتروني المعمول به في الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة عمليات مكتب التدقيق الداخلي وأهدافه وصلاحياته واستعراض دوره المتمثل في مساندة عمليات إدارة المخاطر ودعم تحقيق الوزارة لأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.