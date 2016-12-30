محمود فاروق

صدر مرسوم بتجديد تعيين محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل بدرجة وزير لمدة ٥ سنوات اعتبارا من ١ ابريل ٢٠١٧، وذلك بناء على عرض نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

يذكر ان الهاشل حاصل على شهادتي تفوق مع مرتبة الشرف من أمير الكويت الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، 1992، 1998.

وحاصل على المركز الأول في كلية الهندسة والبترول، والمركز الأول في جامعة الكويت بكافة كلياتها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف .

و هو عضو جمعية BETA GAMMA SIGMA الشرفية لبرامج العلوم الإدارية المعتمدة في أميركا من قبل هيئة AACSB. و حاصل على جائزة "الرؤية القيادية ˗ محافظ البنك المركزي للعام 2015" من قبل اتحاد المصارف العربية تقديراً لإنجازاته وعطاءاته في إدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في الكويت.

كما انه حاصل على دكتوراه في التمويل، جامعة Old Dominion، فرجينيا، أميركا، 2003.

وماجستير في الاقتصاد، جامعة Old Dominion، فرجينيا، أميركا، 2003.

و ماجستير إدارة أعمال MBA، تخصص تمويل، جامعة Emory، جورجيا، أميركــــا.