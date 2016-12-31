الدويلة:«الصكوك» تشهد إقبالاً كبيراً كونها بديلاً للأوراق المالية التقليدية

نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) ورشة عمل حول «التطبيقات العملية للصكوك» لطلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع نادي التمويل الإسلامي في الجامعة، حيث استمرت الورشة على مدار يومين وشهدت تفاعلا وحضورا لافتا من طلاب الجامعة وأعضاء نادي التمويل الإسلامي والهيئة التدريسية والعديد من المهتمين بالاقتصاد الإسلامي من داخل وخارج الجامعة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك والسعي المتواصل لنشر مفهوم الصيرفة الإسلامية وإبراز أهميتها ودورها في الاقتصاد العالمي، وكذلك لتعزيز خبرة الطلاب وإثراء الخبرات التعليمية، لاسيما المتعلقة بصناعة التمويل الإسلامي وأبرز منتجاته وأدواته.

وقدم ورشة العمل المدير التنفيذي لسوق رأس المال في إدارة الخزانة في «بيتك» محمد الدويلة، الذي تحدث خلالها عن تعريف منتج الصكوك وأهميته والتطبيقات العملية له في الأسواق المالية، فيما بين أنواعه وتصنيفاته من منظور استثماري، موضحا أنواع أسواق الصكوك الأولية والثانوية، وكذلك الفرق بين الصكوك والسندات.

ولفت الدويلة خلال ورشة العمل الى أن منتج الصكوك يشهد نموا وإقبالا كبيرين كونه يمثل بديلا للأوراق المالية التقليدية ذات الدخل الثابت، فضلا عن أن أسواق معظم الدول الإسلامية هي أسواق ناشئة ما يؤثر ايجابيا على إصدارات الصكوك، بالاضافة الى الانتشار الواسع لمفهوم وثقافة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، ولجوء العديد من الدول والمؤسسات الى الصكوك لفتح مصادر تمويل جديدة، لاسيما ان الصكوك تمثل بديلا مناسبا توظف فيه المصارف الإسلامية فوائضها المالية.

وأوضح الدويلة ان «بيتك» يعد من اكبر المؤسسات الإسلامية المصرفية والتمويلية الرائدة عالميا، مشيرا الى ريادته في مجال الصكوك من حيث التداول والإصدار سواء لمؤسسات أو لحكومات بفضل علاقاته الواسعة وخبراته المتراكمة بهذا المجال.

وساهمت ورشة العمل بإضافة قيمة إلى مهارات الطلبة وإثراء خبراتهم التعليمية، لاسيما تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، حيث جاءت مثالية لطلاب جامعة الخليج وأعضاء نادي التمويل الإسلامي لتلبية طموحهم الوظيفي في القطاعات المصرفية والاستثمار، ولما تمثله من اضافة أكاديمية لمقررات الجامعة.