سعيا منه للتواصل الدائم مع عملائه، وتلبية احتياجاتهم في مختلف المناسبات والأوقات، أعلن بنك الكويت الدولي استمراره في تقديم خدماته المصرفية الإلكترونية المتنوعة لعملائه داخل الكويت وخارجها خلال عطلة رأس السنة الميلادية، وذلك يوم غد.

وفي هذا السياق، صرح «الدولي» بأن خدماته المصرفية الإلكترونية ستكون متاحة على مدار الساعة ليتمكن العملاء من متابعة أعمالهم وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون أي تأخير، والمتمثلة في خدمة «الدولي موبايل»، وخدمة «الدولي دايركت» من أي هاتف نقال دون الحاجة إلى استخدام الإنترنت، إلى جانب الموقع الإلكتروني.

هذا بالإضافة إلى خدمة مركز الاتصال الهاتفية «الدولي وياك»، والتي تقدم خدماتها المتنوعة على مدار الساعة من خلال كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على استخدام تقنية متقدمة تعزز جاهزيتهم للتعامل مع العملاء بشكل احترافي، خصوصا في مثل هذه المناسبات كما هو الحال على مدار العام.

كما أشار «الدولي» إلى أنه تم الاستعداد لمواجهة الطلب المتوقع أن يتزايد على عمليات السحب النقدي خلال العطلة من خلال توفير السيولة الكافية في أجهزة السحب الآلي ATM التابعة للبنك، والتي تغطي مختلف المناطق الجغرافية وتعمل على مدار 24 ساعة، وذلك حتى يتمكن العملاء من سحب المبالغ النقدية التي يحتاجون اليها دون أي تأجيل.