في عصر يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر تجمع عدد من عشاق ومالكي سيارات فيراري في القاعة الخاصة لضيوف الطائرات الخاصة بمطار الشيخ سعد لتبدأ الرحلة الخاصة الى مملكة البحرين لمدة يومين بدعوة من شركة الزياني الموزع الرسمي لشركة سيارات فيراري في الكويت، وذلك لتجربة خاصة لأحدث موديلات سيارات فيراري الرائعة بالإضافة إلى مجموعة خاصة من سيارات العملاء الذين تواجدوا في هذا الحدث.

وفي صباح يوم الجمعة، بدأت فعاليات اليوم من خلال مسيرة لسيارات فيراري شملت تشكيلة مثالية قلما تواجدت في نفس المكان، مثل LaFerrari، 458 Speciale، F12، 488 GTB، California T، 458 Italia، 458 Spider، والجديدة كليا فيراري GTC4Lusso.

وعند الوصول إلى الحلبة قام الجميع بتوقيع النماذج الخاصة بالقيادة على الحلبة كما تم تقديم شرح تفصيلي عن الحلبة وطبيعتها وكيفية القيادة عليها والتعامل مع سيارات فيراري، وذلك من قبل رئيس فريق السائقين المحترفين والمكون من سبعة من أفضل السائقين المحترفين الذين وصلوا من فيراري إيطاليا إلى البحرين لضمان أن كل مالك لفيراري وكل ضيف سيحصل على أقصى استفادة من تجربة القيادة على الحلبة في بيئة آمنة.

بدأت بعدها فعاليات القيادة على الحلبة حيث تم اصطحاب كل الحضور في جولة تعريفية عن الحلبة ومهارات القيادة المثالية.

وبعد التأكد من إلمام الجميع بكافة التفاصيل، تمكن العملاء والضيوف من قيادة هذه الأساطير على الحلبة بأسلوب القيادة لسيارات فيراري.

وقد زاد هطول الأمطار على الحلبة من متعة القيادة والتشويق ورفع درجة الأدرينالين بين المشاركين.

ومن جانبه علق محمد دوله مدير فيراري: إننا في شركة الزياني حريصون دوما على أن تكون جميع الانشطة التي نقدمها لعملائنا على أعلى المستويات من حيث التنظيم والفعاليات، فمن خلال هذا الحدث الذي يعتبر من أهم الأنشطة التي نحرص على تنظيمها بشكل سنوي، يتمكن المشاركون من الاستمتاع بقيادة سياراتهم وتجربة سياراتنا على الحلبة بأسلوب فريد نطلق عليه اسلوب فيراري، خاصة مع تواجد فريق السائقين المحترفين من فيراري الذين قاموا بتوجيه المشاركين طيلة اليوم لتتحول هذه التجربة إلى تجربة فريدة ومثيرة.

وأضاف دوله: ومع نهاية الفعالية، دائما ما يبدأ عملاؤنا بالسؤال عن الموعد القادم وذلك لضمان المشاركة مستقبلاً خاصة أنها من التجارب الفريدة من نوعها، فقيادة سيارات فيراري على الحلبة لا شك انها تجربة وخبرة رائعة لن تنسى وهي تستحق المشاركة والحديث عن تفاصيلها مع الأسرة والأصدقاء.