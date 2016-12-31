البرنامج يقدم جوائز نقدية تصل إلى مليون دينار

أعلن بنك الخليج في 25 ديسمبر الجاري عن الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 18 الى 22 الجاري، وقد فاز كل من: إسراء أمير ابراهيم المجادي، ونواف احمد علي غريب، وجابر عبدالله حمد السهيل، وفاطمة محمد احمد الفضالة، وعبدالمحسن بادي جاسم الشمري، وهنادي حسين محمد جواد معرفي، وفوزي قاسم يعقوب حيات، وحسين نوري جبار اجباره، وحسين جواد جليل الكاظمي، وسالم عبدالله علي القطان، بجائزة قيمتها 1000 دينار لكل فائز منهم خلال أيام العمل.

ويتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2016 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار.

أما السحب الرابع والأخير فسيكون في 5 يناير 2017 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2016 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

كما يمنح حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة، منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

هذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت.

وعند فتح حساب بحد أدنى للرصيد 200 دينار، يتأهل العملاء تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة القادمة شرط المحافظة على ذلك الحد الأدنى.

وللمشاركة في سحوبات الدانة 2016، يمكن للعملاء زيارة فروع بنك الخليج البالغ عددها 56 فرعا، أو التحويل المباشر عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.