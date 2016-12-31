اختتمت شركة وربة للتأمين فعاليات أسبوع الموارد البشرية الخامس 2016 المقام في الفترة من 18 الى 22 ديسمبر، في حفل تكريمي كبير بحضور قياديي الشركة وموظفيها وذلك للسنة الخامسة على التوالي وبعد أسبوع حافل بالأنشطة المتنوعة والمحاضرات والندوات.

واستعرضت ادارة الموارد البشرية اهم الاهداف المنجزة للإدارة خلال عام 2016 وكذلك نتائج ثمار اسبوع الموارد البشرية الخامس، ومن ثم تم تكريم الموظفين المثاليين لكل ادارة في الشركة وكذلك قدامى الموظفين وذلك على ادائهم ومساهمتهم الفعالة خلال اداء عملهم متمنين لهم المزيد من التقدم والازدهار.

من ناحيته قال مساعد الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والإدارية د.سعيد دشتي: ان لدى الادارة العليا للشركة رؤية في إرساء منظور تنموي ناجح يقوم على الاهتمام بالإنسان وتطوير الأفراد كأساس للنهضة، وعنصر تطور الشركة هو تطوير الأفراد العاملين بها، كما أشار الى أن التدريب استثمار مضمون العائد وليس تكلفة اضافية أو رفاهية وهو أمر حيوي لبناء قاعدة المعرفة بالشركة.

وأشار دشتي الى ان قوة الموارد البشرية تكمن في الإنسان لأنه أساس كل شيء في التنمية، ولا تدور عجلة التنمية الا في بيئة بشرية صحيحة وذلك عبر توظيفه بمكانه المناسب على مبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب» واعتبار العنصر البشري من أهم مدخلات العمل.

وفي الختام شكر د.سعيد دشتي جميع موظفي إدارة الموارد البشرية الذين عملوا في إنجاح أنشطة أسبوع الموارد البشرية الخامس 2016.