أعلنت المدير العام لشركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري أن الاستعدادات لانطلاق معرض هوريكا الكويت 2017 أوشكت على الاكتمال، لافتة إلى أن اللجنة المنظمة قامت بتوزيع الأجنحة على الشركات المشاركة والتي تزيد على 70 شركة ومؤسسة تعمل في قطاعات الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية، إضافة إلى مجالات السفر والنقل والطاقة، مشيرة إلى ان المعرض سيقام تحت رعاية وبحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير في أرض المعارض.

وكشفت مدير عام ليدرز جروب عن انضمام نادي الطهي إلى فعاليات المعرض، ليكون منصة جديدة تسهم في استثمار طاقات الشباب الكويتي، وتشجيعه على دخول مجالات عمل جديدة، ليكون مؤهلا فنيا وتطبيقيا وعمليا على الانطلاق بمشاريع ناجحة في هذا القطاع، لاسيما مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع المطاع.

وقالت العنجري إن عدد الغرف الفندقية في الكويت سيرتفع إلى أكثر من 10 آلاف غرفة خلال 3 أعوام، بينما سيرتفع عدد المطاعم إلى أكثر من 5 آلاف مطعم، موضحة أن معرض هوريكا يعد منصة مثالية لوضع خطط واستراتيجيات النمو والتوسع لهذا القطاع وفق رؤى مدروسة، كما انه فرصة حقيقية للشباب الطموح من الراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية لها علاقة بالمطاعم وقطاع الضيافة.

من جهتها، قالت مسؤولة نادي الطهي فاطمة الحبيل إن مجموعة عمل النادي ستكون على موعد مع إبهار جمهور معرض هوريكا من خلال تقديم أفكار ورؤى جديدة لتعلم فنون الطهي، وتحقيق نتائج مذهلة تفوق التوقعات، فضلا عن المساهمة في دعم الشباب وتطوير إمكانياتهم وصقل مهاراتهم، وهو ما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدولة بالتركيز على فئة الشباب باعتبارهم العنصر الفعال والرئيسي في حمل راية التقدم والتطور.

وأضافت ان استراتيجية نادي الطهي تقوم على التدرج في معرفة تكنيك وفنون الطهي، والتسلسل السليم لخطواته، والوقوف على مدى تأثير نوعية المادة الخام في تحقيق النتائج المطلوبة، وكل ذلك يتم من خلال الاعتماد على النفس والتعلم عبر التطبيق المباشر بتوجيه ومتابعة من مدربين دوليين ممن يشهد لهم العالم بالتميز في هذا المجال.