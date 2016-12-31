ارتفع سعر برميل النفط الكويتي ثلاثة سنتات في تداولات الخميس ليبلغ 51.93 دولارا مقابل 51.90 في تداولات الأربعاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت عقود النفط أمس بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة مخزونات الخام في أميركا للأسبوع الثاني على التوالي بواقع 614 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا ليسجل عند التسوية 53.77 دولارا للبرميل، كما انخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات لتبلغ عند التسوية 56.14 للبرميل.