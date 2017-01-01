أرباح شركات العقار والخدمات المالية لا تزال متذبذبة وضعيفة

أرباح مجموعة الـ75 شركة تقارب 1.3 مليار دينار.. ونموها 3% بـ9 أشهر

قيمة المجموعة السوقية تعادل 87% من إجمالي البورصة

10 بنوك تتصدر قائمة مجموعة العشرين شركة تحقيقاً لصافي الأرباح تليها شركات الاتصالات





في وقت تنتظر فيه الاسواق المحلية والخليجية بدء اعلان النتائج المالية للربع الرابع من 2016، والتي من المتوقع أن تكون افضل من التوقعات بعد أن ارتفعت البورصات في هذه الفترة لاحقة الارتفاعات في اسعار النفط. وفي هذا السياق، تنشر «الأنباء» صافي الأرباح لفترة الأشهر التسعة الاولى من عام 2016 لمجموعة الـ 75 شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت الاعلى تحقيقا للأرباح، وذلك كمؤشر استرشادي للمستثمرين الذي يرغبون في اخذ مراكز مالية او قياس اداء اكبر الشركات الكويتية، وفيما يلي التفاصيل:

٭ كمؤشر جيد في بورصة الكويت فقد حققت مجموعة الـ 75 شركة الأعلى ربحية والمدرجة في بورصة الكويت اجمالي صافي ارباح بلغت 1.32 مليار دينار لفترة الاشهر الـ 9 الاولى من عام 2016 وبنسبة نمو 2.8% عن الفترة المقابلة من عام 2015.

٭ تساهم المجموعة الـ 75 من الشركات الأعلى تحقيقا للأرباح بمعظم ارباح البورصة وتشكل قيمتها السوقية التي سجلت 22.56 مليار دينار نحو 87% من القيمة السوقية لبورصة الكويت التي تبلغ حاليا نحو 26 مليار دينار والتي تتألف من 186 شركة مدرجة.

٭ تساهم هذه المجموعة ايضا بنحو 68% من اجمالي سيولة البورصة منذ بداية عام 2016، حيث بلغت سيولة مجموعة الـ 75 شركة الاعلى ربحية نحو 1.88 مليار دينار مقابل سيولة اجمالية للبورصة بلغت 2.75 مليار دينار منذ بداية السنة.

٭ يتبين من خلال المجموعة اعلاه، تركز البورصة بشكل اساسي في شريحة من الاسهم المدرجة التي تشكل القاطرة الرئيسية لتداولات البورصة واداء مؤشراتها، حيث يشكل هذا تحديا لمديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتنويع المخاطر وتوزيعها على الاسهم وايضا يشكل عاملا ضاغطا على السيولة في السوق، حيث لا تزال السيولة ضعيفة على الاسهم التشغيلية الثقيلة.

٭ حققت 43 شركة من أصل مجموعة الـ 75 شركة ما يعادل 57% من عدد شركات المجموعة نموا إيجابيا في صافي ارباحها لفترة الأشهر التسعة الاولى من عام 2016 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

٭ في المقابل، سجلت 32 شركة أي ما يعادل 43% من مجموعة الـ 75 الأعلى تحقيقا للأرباح تراجعا ونسب نمو سلبية في صافي ارباحها خلال الفترة ذاتها.

٭ شكلت الارباح المجمعة لمجموعة الـ 43 شركة التي سجلت نموا ايجابيا في صافي ارباحها نحو 62% من ارباح مجموعة الـ75 مما يعتبر مؤشرا جيدا على تحسن ربحية الشركات الكبيرة الاعلى تحقيقا للأرباح.

٭ تتصدر 10 بنوك قائمة مجموعة الـ 20 شركة الأعلى تحقيقا لصافي الأرباح تليها شركات الاتصالات وشركات السلع الاستهلاكية (امريكانا وميزان القابضة) واجيليتي ومشاريع الكويت والمباني واسمنت الكويت. في هذا دليل واضح على تركز ربحية الشركات في قطاع المصارف والاتصـــالات والشركــات القابضة والتجزئة والخدمات اللوجستية وانكفاء جزء كبير من شركات الاستثمار والشركات العقارية عن المساهمة في ارباح الشركات وأساسيات السوق حيث الايرادات التي تحققها شركات الخدمات المالية والشركات العقارية لاتزال ضعيفة ومتذبذبة متأثرة بعدم استقرار الاسواق المالية والتحديات التي تواجهها شركات الخدمات المالية في توليد الايرادات التشغيلية من المنتجات الاستثمارية (صعوبة تسويقها) وخدمات الاستشارات المالية والاستثمارية والمتاجرة بالأوراق المالية.