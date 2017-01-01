تنشر «الأنباء» تقريرا حول الارباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2016 بنسبة 7% لتسجل 47.2 مليار دولار بالمقارنة مع 50.83 مليار دولار للفترة المماثلة من عام 2015 وذلك نتيجة انخفاض أرباح قطاعات البنوك وشركات الاتصالات والصناعات البتروكيماوية والاسمنت حيث تأثرت سلبا بتباطؤ تنفيذ المشاريع الاقتصادية والانمائية نتيجة انخفاض الايرادات النفطية وارتفاع العجز المالي واتباع الحكومات الخليجية سياسات مالية تقشفية وكذلك تباطؤ النمو في سوق الائتمان وانخفاض اسعار النفط والسلع البتروكيماوية في الاسواق العالمية وبروز مؤشرات على ركود سوق العقارات وغيرها من العوامل المتعلقة بالإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين والتنافس الشديد في سوق الاتصالات ما يضغط على هوامش الربحية وصافي أرباح القطاع.
في اسواق الامارات انخفضت ارباح الشركات الاماراتية المدرجة بنسبة 10% لتسجل 11.3 مليار دولار.