محمود عيسى

«حتى بعد ان بدأت اسعار النفط تستعيد عافيتها، فاننا نغلق حساباتنا لنودع واحدا من اسوأ الأعوام التي شهدتها صناعة النفط العالمية منذ عقود، ففي عام 2016 تخلفت شركات صناعة النفط والغاز عن تسديد 39 مليار دولار من ديون الطاقة ذات العوائد المرتفعة والتي اصبحت مستحقة السداد، ويزيد هذا المبلغ بأكثر من 50% عن الديون التي تخلفت الشركات عن سدادها في 2015 والتي بلغت 15 مليار دولار، وفقا للأرقام التي نشرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني».

بهذه المقدمة، استهل المحلل النفطي في شركة اويل برايس مقاله بعنوان «نهاية موجة افلاس شركات النفط والغاز»، قال فيه ان عام 2016 كان قاسيا على هذه الشركات التي تمكنت من الصمود في وجه العاصفة في نهاية عام 2014 ومعظم 2015، ولكنها استسلمت لمصيرها لتؤول الى الافلاس في 2016.

وقال الكاتب ان ثلث شركات الحفر والتنقيب الاميركية عجزت عن تسديد ديونها في 2016، اما اذا اخذنا حالات العجز عن السداد على نطاق اوسع وفي شركات الطاقة ككل، فان النسبة تنخفض الى الخمس، وذلك مقارنة بنسبة تقل عن 1% من الشركات في 2014.

وقال الكاتب ان الامر لم يقتصر على الشركات الاميركية، حيث اشارت وكالة فيتش الى صعوبات تواجه شركة النفط الفنزويلية PDVSA المملوكة للدولة بسبب تراجع الإنتاج وتراكم ديون سندات اصدرتها بقيمة 13 مليار دولار، وقد تعرضت لهجوم من قبل الحكومة، ولما كانت الحكومة الفنزويلية والشركة تواجهان مشاكل مالية، فإن التخلف عن السداد بات مسألة وقت فقط، لاسيما بعد نجاح الشركة منذ بضعة اشهر في اقناع الدائنين بتمديد آجال الاستحقاق.

وكذلك الحال بالنسبة لشركات اخرى منها اوديربريخت البرازيلية للحفر التي عليها ديون تبلغ 3 مليارات دولار، وشركة كاليفورنيا ريسورسيز بنحو 2.8 مليار دولار وغيرها.

وينقل الكاتب عن وكالة فيتش قولها ان عام 2017 سيكون افضل من 2016 الذي كان مروعا للشركات وإصدارتها ذات العائد المرتفع، حيث ان اسعار النفط الآخذة في الارتفاع ستجعل الشركات في مأمن من الخطر، غير ان انتعاش صناعة النفط والغاز مازال في مهده ولكن ثمة دلائل ايجابية على تحسن الوضع.