أقامت شركة «نور كابيتال ماركتس» ندوة تثقيفية استمرت يومين حول الأسواق العالمية والعوامل المؤثرة على تحركاتها وما يهم المستثمرين في هذا المجال، حيث حضر الندوة العديد من المهتمين بالاستثمار بالتداول الالكتروني وقدمها د.يوسف الهدهود مع فريق خبراء «نور» لتعريف تطبيقاته الأساسية مثل التداول بالنفط والذهب والعملات العالمية.

وقالت مساعد مدير تطوير الأعمال في شركة «نور» ندى سليمان: «تتمحور مساعينا حول تقديم الدعم المستمر لعملائنا عن طريق فرق المبيعات وخدمة العملاء ونحرص على التواصل مع المستثمرين والمهتمين بأعمالنا وقد لاحظنا افتقار العديد للمعلومات الأساسية حول التداول وتعريفاته وأنظومته العالمية ولأننا نتفهم حاجة المقبلين على الاستثمار لفهم التداول عبر المنصات المصرحة والمعروفة لذا نقدم ندوات حول مفهوم أسواق المال والأساليب الكلاسيكية المتبعة وكيفية استخدامها بالمعرفة الأفضل».

بدوره، رأى د.يوسف الهدهود أن «المستثمرين يحتاجون إلى معرفة مبادئ التداول الالكتروني وعلم حركة الاسواق، وما نقدمه هنا هو مقدمة عن علم التداول ويشرفنا التعاون مع إحدى الشركات العريقة في الوساطة المالية كشركة «نور كابيتال ماركتس» ونقل معرفتنا وخبرتنا عبر هذه الندوات التوعوية».