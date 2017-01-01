افاد التقرير بأن بورصة الكويت قد أضافت لسيولتها خلال ديسمبر نحو 321.5 مليون دينار لتبلغ في 2016 نحو 2.8 مليار دينار بانخفاض 27.5% مقارنة بمستوى سيولة عام 2015.



والواقع أن سيولة البورصة، المقاسة بمعدل قيمة التداول اليومي، بلغت أقصاها في 2007، ومنذ ذلك الحين، وسيولة البورصة ضعيفة، وبلغت أدنى مستوياتها في 2016.

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسارا في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على 73.5% أو ما قيمته 2.1 مليار دينار من إجمالي سيولة البورصة، ومثلت نحو 66.3% من إجمالي قيمته الرأسمالية.



وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 13 شركة، واستحوذت على 15.9% من إجمالي قيمة التداولات، أي نحو 457.9 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية 2.2% فقط من إجمالي قيمة شركات البورصة، مقارنة بـ 12 شركة مضاربة في عام 2015، كان نصيبها من القيمة السوقية للبورصة 1.9%، ونحو 17.7% من سيولته.

ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية أخرى للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل السوق ضعيفا وبحدود 10.9% وتحتاج البورصة إلى ضعف هذا المستوى على أقل تقدير لكي تصبح سائلة، وضعيف حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 12.2%، بلغ للشركات الـ 13 نحو 79.1%.



وبلغ لأعلى شركة نحو 833.1% ولثاني أعلى شركة 567.4% ولثالث أعلى شركة 289.4%، وتظل رغم ارتفاعها، أدنى من معدلات دوران هذه العينة (الـ 30 شركة) من الشركات في عام 2015 البالغة حينها 16.2%.