أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم ديسمبر بلغ نحو 50 دولارا، مرتفعا 8.5 دولارات للبرميل، أي ما نسبته 20.6%، عن نوفمبر البالغ 41.5 دولارا للبرميل، وهو أيضا أعلى بنحو 15 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 43% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل، وأعلى بنحو 5 دولارات من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولارا.



وكانت السنة المالية الفائتة 2015/2016، التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ 42.7 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لديسمبر 2016 ارتفع 17.1% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وارتفع 60.9% عن معدل سعر البرميل لديسمبر 2015.

وقدر التقرير أن تكون الكويت قد حققت صافي إيرادات نفطية في ديسمبر، بما قيمته 1.1 مليار دينار، وعليه يفترض أن تكون قد حققت إيرادات نفطية حتى نهاية ديسمبر الفائت -9 أشهر- بما قيمته 9.3 مليار دينار.



وإذا افترضنا ثبات مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما، ستبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة نحو 12.6 مليار دينار، أي بما نسبته 146% من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة نحو 14.2 مليار دينار.

ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 18.9 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 4.7 مليارات دينار.



ولكن رقم العجز قد يكون أكبر أو أقل وفقا لتطورات أسعار النفط في الشهور الثلاثة المتبقية من السنة المالية الحالية، ويخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي، وفي كل الأحوال، ستستمر السنة المالية الحالية بتحقيق عجز حقيقي ومتصل وللسنة المالية الثانية على التوالي.