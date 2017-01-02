توقعت خطة الميزانية العمانية لعام 2017 التي أعلنتها الحكومة أمس عجزا أقل، في حين أبقت على القيود الصارمة نظرا لتضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة.

وتوقعت الحكومة أن يبلغ الإنفاق الحكومي العام الحالي 11.7 مليار ريال، ما يعادل 30.4 مليار دولار مقابل إيرادات 8.7 مليارات ريال مما يقود لعجز 3 مليارات ريال. وفي الخطة الأصلية لعام 2016 توقعت الحكومة نفقات 11.9 مليار ريال وإيرادات 8.6 مليارات ريال وعجزا 3.3 مليارات ريال إلا أن العجز الفعلي تجاوز التوقعات وبلغ 4.8 مليارات ريال في أول 10 أشهر من 2016 بحسب البيانات الرسمية.