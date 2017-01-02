عبدالرحمن خالد

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن البنوك المحلية ستستقبل في الفترة المقبلة طلبات مبادري الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الناشئة.

وأضافت المصادر انه باستطاعة المبادر أن يقدم على مشروعه الخاص من اي بنك محلي تابع له في اي فرع ولا يحتاج الى الذهاب الى فروع «الصندوق».

وأشارت إلى أن البنوك تدرس تلك الفكرة بمنح القروض التجارية تلقائيا إلى المبادر ولكن بعد موافقات «الصندوق»، بحيث يتم تمويل المبادر مباشرة من البنوك.

وحسب المصادر، فإن تلك الخطوة ستوفر الوقت والجهد على «الصندوق»، بحيث تخدم البنوك عملاء «الصندوق» بشكل غير مباشر بدلا من اضاعة الوقت، لذا ستكون البنوك وسيطا بين المبادرين و«الصندوق».

الجدير بالذكر أن «الصندوق الوطني» سيقوم بتقديم 80% من التمويل برسوم قدرها 2%، وتسهيل الحصول على 20% من البنوك التجارية تبعا لسعر الفائدة في السوق والتي تصل الى 5.5% حسب تعليمات البنك المركزي.

هذا ويمكن للمبادر أن يمول ذاتيا 20% من قيمة المشروع، وأن يستكفي بالتمويل المقدم من «الصندوق» مع تحديد سقف التمويل للبرنامج بمبلغ 500 الف دينار للمشروع، حيث تقوم البنوك التجارية بصرف القروض وتحصيل دفعات السداد، مع تقاضي رسوم على ذلك من «الصندوق».