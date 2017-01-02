120 مليون دينار يوفرها رفع الدعم الجزئي عن البنزين سنوياً



أحمد موسى

كشفت وزارة المالية في حسابها عبر موقع التواصــل الاجتمـاعي «تويتر» ان أسعار البنزين استمرت من دون تغيير لشهر يناير 2017 لتستقر الأسعار للشهر الخامس على التوالي.

وأضافت «المالية» ان الأسعار سوف تبقى كالتالي: البنزين الممتاز 85 فلسا لليتر، والخصوصي 105 فلوس، والألترا 165 فلسا، كما أبقت الوزارة على سعر الديزل عند 100 فلس لكل ليتر.

يذكر أن الكويت أعلنت رفع اسعار الوقود مع مطلع سبتمبر الماضي مع مراجعة الأسعار شهريا ومنح المواطنين دعم 75 ليترا شهريا.

وبحسب وزارة المالية، يوفر رفع الدعم الجزئي عن البنزين نحو 120 مليون دينار سنويا، في الوقت الذي تتوقع فيه أن تمنى الموازنة بعجز يبلغ 9.5 مليارات دينار.

ويبلغ دعم البنزين نحو 280 مليون دينار، وبحسب دراسة أعدتها مؤسسة «أرنست آند يونغ»، فإن من شأن الاستمرار في رفع الدعم سيخفض تكلفة هذا الدعم بنحو 75% على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليبلغ في العام المالي 2018 / 2019 نحو 68 مليون دينار، فيما تشمل تقديرات السنوات الثلاث المقبلة نحو تخفيض تراكمي في فاتورة دعومات البنزين بنحو يبلغ المليار دينار.

ومنذ إقرار زيادة أسعار البنزين مع مطلع سبتمبر الماضي، يشهد الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتفاعا بنحو كبير، حيث وبحسب الإدارة المركزية للإحصاء فإن زيادة التضخم ترجع إلى زيادة الرقم القياسي لمجموعة النقل خلال نوفمبر بنحو بلغ 10%.

ويرجح مراقبون أن تسهم زيادة أسعار المحروقات بالكويت في ضغوط تضخمية، فبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء يبلغ متوسط إنفاق الأسرة الكويتية على النقل شهريا نحو 5% من إجمالي الدخل الشهري، فيما يبلغ متوسط إنفاق الأسرة غير الكويتية 7.3% على النقل شهريا.

وفي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، توقع الصندوق ارتفاع التضخم إلى 3.8% في 2017 من مستواه في 2016 البالغ 3.4% ليكون بذلك مستوى التضخم في الكويت الأعلى خليجيا مع توقعات بانخفاضه في السعودية التي تحتل المرتبة الأولى حاليا من 4% في 2016 على 2% فقط في 2017.