20 ألف دولار الجائزة السنوية ومعايير محددة وشفافة للتقييم

المخيزيم: بناء نموذج مرن لانسياب الأفكار الابتكارية وتحفيز الموظفين

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض أهمية تحفيز قدرات الموظفين على الإبداع والابتكار الذي يحقق التطوير بمفهومه الشامل، فيتناول الأنشطة والخدمات والمفاهيم والأفكار، ويجعل المنظومة الإبداعية والابتكارية حاضنة التغيير بعد أن أصبح يشمل جوانب العمل المختلفة، موضحا أن من أسس نجاح التغيير وتحقيق أهدافه ان يكون أداء الموظفين أداء معرفيا يقوم على العلم والقناعة والثقة بالأعمال، ومن ثم يتم تفعيل ملكات الإبداع وهو خلق أشياء جديدة لم تكن متوافرة من قبل، والابتكار هو إضافة قيمة وميزة لشيء موجود، لتحسين الواقع من كل جوانبه.

وأضاف الناهض في حفل توزيع جوائز مسابقة (أفضل فكرة ابتكارية لمجموعة «بيتك»)، التي نظمت لأول مرة على مستوى المجموعة في كل من الكويت، البحرين، تركيا وماليزيا وفاز بالجائزة الأولى وقدرها 20 ألف دولار الموظف جوركان سامان من «بيتك - تركيا» بعد منافسات شملت مئات الموظفين، ان الموظفين قدموا أفكارا ابتكارية متنوعة تقوم على أساس تقديم منتجات وخدمات مصرفية، وخلق وتحسين إجراءات عمل ذات طابع مختلف، تعتمد ان تكون الخدمات والمنتجات متطورة دائما من حيث المفاهيم والأهداف والآليات بما يسهم في انتشارها ووصولها الى الأسواق العالمية، مشيرا الى ان الإقبال على المسابقة والإنتاج الفكري القيم الذي تم فرزه وتقييمه من قبل لجنة محايدة، يستحق ان نقدم الشكر والتقدير لجميع المشاركين والاحتفاء بالفائزين بما يليق بعطائهم الابداعي.

ودعا الناهض الموظفين الى مزيد من الابداع والابتكار للتغيير والتطوير نحو أداء جديد في بيئة عمل متطورة ومنظومة ضوابط والتزامات وسياسات تستمد قوتها من أسس استراتيجية ومنهجية قام عليها العمل في «بيتك»، وفي الوقت ذاته تواكب أحدث تطورات الصيرفة في العالم والتغيرات في طبيعة وعلاقة التعاملات مع العملاء من حيث الاحتياج والتطلعات، وكذلك تراعي أبعاد المنافسة والربحية والجودة والمعايير المهنية والتنظيمية المعتمدة محليا وإقليميا وعالميا.

من جانبه، ذكر الرئيس الاستراتيجي للمجموعة فهد المخيزيم ان المسابقة تعتبر أول جهد إداري وتنظيمي مستدام على مستوى البنوك الإسلامية لخلق الوعي والمعرفة بأهمية الابتكار والبحث والتطوير لمنظومة الخدمات والمنتجات التي يقدمها «بيتك» بحيث تكون الأفضل والأجود والأكثر ربحية وملاءمة للعملاء ومرونة في التعامل مع متغيرات السوق بما يرفع قدرتها التنافسية، مؤكدا ان ذلك يعزز خدمة العملاء وقيمة العلامة التجارية ومعدلات الربحية وسياسات التوسع والنمو والإنفاق الرشيد من خلال طرح أفكار ورؤى وتصورات لأعمال وأنشطة مبتكرة وابداعية من قبل موظفين مهنيين قائمين على رأس العمل.

وأضاف المخيزيم أنه تم وضع سلسلة إجراءات متكاملة لتنظيم الطاقات والجهود الابداعية والابتكارية لعموم موظفي مجموعة «بيتك»، وذلك من خلال الاتفاق على نموذج تسجيل الأفكار الابتكارية وإتاحته على الشبكة الداخلية ليكون في متناول كل موظف، وتخصيص بريد إلكتروني لتلقي أفكار الموظفين، وحرصا على الحيادية والموضوعية فإن الأفكار الابتكارية تخضع لمعايير تقييم محددة من حيث أثر تطبيقها وتنفيذها على أداء وظيفة الأعمال ذات العلاقة، وأثرها كذلك في تحييد المنافسة، وتكلفة وسهولة تنفيذها، ويتم تقييم الأفكار ذات التصنيف «الاستثنائي» و«الجيد» من قبل مختلف وظائف الأعمال العاملة ضمن أعمال مجالس الابتكار على مستوى المجموعة، ثم إدراجها في قائمة أفضل 10 أفكار ابتكارية للعام، وتأهيل أصحابها لدخول المنافسة النهائية على مستوى مجموعة «بيتك» وعرض أفكارهم أمام الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية، ثم يلي ذلك اختيار أفضل 3 أفكار، وبذلك تكون الجهود المبذولة قد ساهمت في اعتماد نموذج عمل مرن لانسياب وتدفق الأفكار الابتكارية بين مكونات مجموعة «بيتك» بما يتناسب مع طبيعة كل سوق تعمل فيه وشرائح عملائه وضوابطه ومعاييره.