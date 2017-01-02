يسعى البنك الأهلي المتحد دائما لتقديم أفضل الخدمات المصرفية المناسبة لخدمة عملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات المصرفية دون عناء.

ومن هذا المنطلق واستجابة لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن، أعلن البنك الأهلي المتحد عن استكمال استعداده لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والتكنولوجية التي تلبي تطلعات عملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها، حيث نجح البنك في تجهيز7 فروع بالكامل وهي مشرف والقادسية والفروانية وصباح السالم والاحمدي والعيون والجهراء، بالإضافة الى تجهيز جزء كبير من الفرع الرئيسي، لتتلاءم تماما مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير عام القنوات الإلكترونية البديلة بالبنك الأهلي المتحد هدى المدني: «قام البنك الأهلي المتحد بالعديد من الخطوات، لتلبية احتياجات كل فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وفر لعملائه من الصم والبكم، تسجيلات مرئية من خلال مقاطع فيديو مسجلة خصيصا بلغة الإشارة لتتضمن كل المعلومات والإرشادات اللازمة لتيسير معاملاتهم، كما عمل البنك على توفير مجموعة من الموظفين المدربين على لغة الإشارة والمستعدين دائما لمساعدة عملاء البنك من الصم والبكم».

وعن جهود البنك لتسهيل المعاملات لعملائه من ذوي الإعاقات البصرية، قام البنك الأهلي المتحد بتأسيس نظام متكامل لإصدار المعاملات بطريقة «برايل»، وطباعة كشوف الحسابات والبطاقات الائتمانية بذات الطريقة، فضلا عن إنجاز مزايا خاصة في أجهزة السحب الآلي لتكون مزودة بكتابة ذات خط كبير، وخلفية للشاشة ذات سطوع مميز للألوان لتسهيل عملية قراءة البيانات على الشاشة للعملاء ضعاف البصر، ومحدثة ومزودة بلوحة برايل، وكذلك وضع وتفعيل خيار التوجيه الصوتي الذي يبدأ فور إدخال مقبس سماعة الأذن في جهاز السحب الآلي، تزامنا مع إخفاء إعدادات شاشة السحب الآلي والاعتماد على التوجيه الصوتي فقط. كما سيتم إلغاء خاصية طلب تسلم الإيصال الخاص بالعملية التي تم تنفيذها ضمانا وحفاظا للخصوصية والسرية للعملاء ومعاملاتهم.

كذلك قام البنك بإصدار بطاقات الائتمان المصرفي والسحب الآلي التي تتناسب مع احتياجات عملائه من ذوي الإعاقات البصرية من خلال تحديث أساليب الطباعة بحيث يتم حفر البيانات على البطاقة المصرفية لتكون بارزة إضافة إلى أن هذه البطاقة تكون مزودة بصورة لمالكها.

ولخدمة العملاء من ذوي الإعاقات الحركية، قام البنك الأهلي المتحد بتجهيز مداخل الفروع بمنحدرات تسهل لمستخدمي الكراسي المتحركة بالدخول، وكذلك وضع أجهزة السحب الآلي على ارتفاع مناسب ليمكن العملاء من مستخدمي الكراسي المتحركة من إجراء معاملاتهم بأريحية حينما يكونوا جالسين، بالإضافة إلى توفير مواقف قريبة ومخصصة فقط لذوي الاحتياجات الخاصة في فروعنا المختارة، جنبا إلى جنب مع مصاعد الكترونية مدعمة بلغة «برايل» لتوفير الراحة والسهولة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة من وإلى الفرع، وتهيئة أماكن لجلوس ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.

وعلى صعيد المميزات التي يمنحها الأهلي المتحد لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، كشف البنك عن خفض الرسوم التي يتقاضاها على عدد من المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار تعزيز مستوى الخدمة المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، قمنا بتصنيف وتعريف العملاء على أنظمة البنك من خلال تحديد نوع ودرجة الإعاقة ليتسنى لموظفي الفروع المحددة من طرح وتزويد هذه الفئة من العملاء بالترتيبات والأدوات اللازمة المعمول بها في البنك لتقديم المساعدة وتسهيل التعامل معهم وتقديم ذات الخدمات والمنتجات المصرفية الخاصة بالبنك.

كما يحرص البنك الأهلي المتحد على التأكد من وصول الحملات التسويقية المتعلقة بالمنتجات والخدمات إليهم عبر قنوات التواصل التي تتماشى مع مختلف أنواع الإعاقات، من منطلق حرص البنك على توفير كل المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المصرفية استنادا على مبدأ الشفافية. ولضمان جودة الخدمة والحفاظ على السرية وحماية العملاء، طور الأهلي المتحد أجهزة السحب الآلي لديه من خلال إمكانية إصدار الرمز السري والخاص بالخدمة المصرفية الهاتفية، بالإضافة إلى تنفيذ معاملاته في سرية تامة داخل غرفة مغلقة بأبواب إلكترونية ومزودة بأجهزة للاستشعار وزر للأمان لتنبيه طاقم الأمن في البنك في حال حدوث أي طارئ.

واستعان البنك بنظام أولوية الطابور (Qmatic) في الفروع المحددة والخدمة الهاتفية لضمان أولوية خدمة العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير المساعدة المناسبة واللازمة لهم.

واختتمت المدني حديثها موضحة أن البنك الأهلي قام بتحديث شامل للخدمة المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت بما يتناسب مع احتياجات عملائه المكفوفين وضعاف البصر لتسهيل عملية التسجيل والدخول على الخدمة والاطلاع على حساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية وتنفيذ المعاملات المصرفية بسهولة وبدرجة عالية من الأمان، إضافة إلى توفير قارئات الشاشات على القنوات الإلكترونية عبر الإنترنت والهواتف الذكية والموقع الإلكتروني للبنك، كما تم عمل تحسينات على تطبيق الهاتف النقال من حيث إضافة ميزات تكبير الخط للعملاء ضعاف البصر.