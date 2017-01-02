خاطر: «رينو دوكر» رائدة المركبات التجارية الخفيفة بأوروبا في السنوات الـ ١٠ الأخيرة

تواصل الشركات الرائدة العاملة في مجالات الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية الإعلان عن مشاركتها في رعاية معرض هوريكا الكويت 2017 الذي تنظمه شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير بالتعاون مع شركة هوسبيتاليتي سيرفيسز، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير في صالة 8 بأرض المعارض. وقد أعلنت مجموعة البابطين عن انضمامها للشركات والمؤسسات الرائدة المشاركة في المعرض، باعتباره بيئة نموذجية لدعم تطوير قطاع الضيافة وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، لاسيما في ظل حضور عدد كبير من الخبراء والمعنيين من منطقة الخليج ومختلف دول العالم.

وقال مدير عام التسويق لمجموعة البابطين مكرم خاطر إن معرض «هوريكا الكويت» يعد من أهم المعارض المتخصصة لدعم المشاريع التنموية في قطاعات الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية والسياحة والشحن والتخزين. وأضاف ان المعرض سيكون منصة مثالية لعرض سيارة رينو دوكر المخصصة لهذا النوع من المشاريع، لافتا إلى أن دخول علامة رينو البابطين هذا المعرض يزيد العلامة أهمية في دعم الشركات والمشاريع التنموية والمؤسسات الوطنية، مضيفا ان قطاع السيارات يعد البنية الأساسية لأعمال مجموعة البابطين، والتي لديها عدد من الماركات الأكثر مبيعا والمحببة في الكويت، بالإضافة إلى المعدات الثقيلة.

وأشار إلى ان سيارة «رينو دوكر» الرائدة في شريحة المركبات التجارية الخفيفة في أوروبا على مدار السنوات العشر الأخيرة، تتميز بسعرها المميز ومواصفاتها العملية التي تلائم جميع أنواع المشاريع والشركات، مبينا انها تجمع بين الرفاهية التي توفرها للركاب والقابلية للتعديل لكي تلائم جميع الاحتياجات المهنية، كما انها تعد الشاحنة التجارية الخفيفة المثالية الملائمة للجميع.

ولفت إلى ان شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين تفخر بأنها الوكالة المعتمدة للعديد من السيارات اليابانية، والفرنسية، في الكويت وهي: «نيسان، إنفينيتي، رينو، ستروين، سي ام سي وتدانو». واختتم تصريحه بالكشف عن أن المجموعة ستقدم خلال معرض هوريكا الكويت 2017 عرضا استثنائيا على سيارة «رينو دوكر»، وذلك مقابل 2999 دينارا فقط، بالإضافة إلى كفالة 5 سنوات أو 200 ألف كم، وتسجيل مرور مجاني، وتأمين ضد الغير مجانا.