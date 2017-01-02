المعرض تنظمه شركة «أروما» خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير الجاري

مشاريع إسكانية تعرض للمرة الأولى بمميزات وأسعار تنافسية في دول أوروبية

أعلنت شركة هومز للحلول العقارية عن مشاركتها في معرض الفرص العقارية الذي تنظمه شركة أروما لتنظيم المعارض والمؤتمرات في الكويت في الفترة بين 8 و11 يناير الجاري.

وعلق على المشاركة مدير عام الشركة حاتم يوسف قائلا: «إن الهدف من المشاركة في المعرض هو الالتزام بالتواجد في جميع الفعاليات العقارية داخل الكويت وخارجها لضمان الوصول العملاء والتواصل معهم، موضحا أن الشركة سوف تطرح للعملاء العديد من المشاريع في السعودية وتركيا وإسبانيا وبريطانيا وبلغاريا، ومؤكدا حرص الشركة على تلبية رغبات العملاء الفنية والقانونية بما فيها التسجيل العقاري وتسليم والوثائق والعقود مع وجود مستشار قانوني يقوم بعملية مراجعة دقيقة لكل العقود الدولية».

وأوضح أن المشاريع التي سوف يتم طرحها هي أبراج الصفوة في المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة ومشروع بهشة كنت في تركيا، بهشه شهير ومشروع ماربيا لاجون في إسبانيا، ماربيا، مشيرا إلى أنها مشاريع سكنية وهي عبارة عن شقق وفيلات وشاليهات في منتجعات سياحية ومجمعات سكنية.

وبين أن مشروع أبراج الصفوة في مكة المكرمة هو أول مشروع يطرح في الكويت وحدات وشققا للبيع في مشاريع حصرية، وأن أبراج «صفوة الحرم» تعد الأولى من نوعها في الكويت بنظام التملك الحر في مكة المكرمة، لافتا إلى إطلالتها على ساعة الحرم والتشطيبات الفاخرة وتنوع مساحات الشقق بين 4 و5 غرف وفيلات دوبلكس وأحجام تلائم جميع الشرائح والأذواق، مبينا أن المشاريع تقع في منطقتي الخالدية والكعكية اللتين تعتبران من أرقى أحياء مكة المكرمة، إضافة إلى قربها من طريق إبراهيم الخليل والطريق الدائري الثالث، حيث تبعد عن الحرم 3 كيلومترات والوقت التقريبي للوصول للحرم المكي بالسيارة هو 5 دقائق فقط.

وعن مشروع «بهشة كنت» في تركيا، قال يوسف إنه أضخم مشروع سكني في اسطنبول وهو جاهز للتسليم ومتكامل الخدمات وبضمان من الحكومة التركية مع تسهيلات في السداد لـ 10 سنوات، مشيرا إلى أنه يقع في منطقة بهشة شهير وهي واحدة من المناطق الأسرع نموا في اسطنبول، حيث يمتد على مساحة 119 ألف متر مربع، ويتميز المشروع بأنه محاط بالطبيعة الخلابة، كما أن جميع الشقق في هذا المشروع تتميز بالمناظر الطبيعية ويتضمن العديد من الخصائص مثل حمام السباحة المكشوف والحديقة ذات التصميم المميز ومواقف سيارات لكل شقة وأماكن ألعاب للأطفال وممرات للمشاة ونظام تدفئة مركزي وإضاءة في الطريق مع نظام حماية ومراقبة على مدى 24 ساعة.

وتحدث يوسف عن مشروع ماربيا لاجون في منطقة استبونا في إسبانيا، وهو بجانب خليج استبونا ويبعد عن مركز المدينة مسافة 5 دقائق، وعن ماربيا مسافة 15 دقيقة بالسيارة، لافتا إلى أن المشروع يعتبر من أكبر المشاريع الموجودة في اسبانيا، وهو الأول من نوعه في أوروبا من حيث الفكرة، وهو أول مشروع يتم بناء بحيرة اصطناعية بين الجبال، كما أن المشروع مصمم على فكرة توفير الطاقة بحيث يعمل المشروع على الطاقة البديلة التي من خلالها يتم التوفير على العميل من مصاريف الكهرباء والماء.

وأضاف أن المشروع يوفر أكثر من 100 وحدة سكنية موزعة على 2 و3 غرف نوم وبيوت بطابقين وترسات مفتوحة ذات إطلالة بحرية وجبلية، وأيضا إطلالة على البحيرة بالإضافة إلى حمامات السباحة ومناطق ألعاب للأطفال ومناطق خضراء شاسعة ومركز علاجي وسوبر ماركت وكفتريات وحراسة 24 ساعة ومواقف سيارات للملاك والزوار وحضانة أطفال.

وأوضح أن مشروع «صني فيو» في بلغاريا يمنح قيمة إضافية للملاك فيها حيث تمنحهم إقامة دائمة على أراضيها وتوفر لهم جميع خدمات التعليم والصحة وغيرها من مميزات المواطنة الكاملة، مشيرا إلى أن المشروع هو عبارة عن شقق مفروشة في مجمع سكني متكامل الخدمات بإطلالة خلابة على البحر الأسود، بالإضافة إلى مشروع «ايفيا بارك» في قلب مدينة بوموري وهو مجمع متكامل الخدمات ويمتد على مساحة 18 ألف متر مربع ويبعد عن شاطئ البحر الأسود 100 متر فقط تقريبا.

يذكر أن شركة هومز لديها الخبرة العملية الفعلية منذ عام 2005 في سوق العقارات الكويتي، حيث تحتل صدارة الشركات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي كشركة كويتية ذات مسؤولية محدودة، ارتكزت منذ إنشائها على أساس راسخ من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة في جميع مجالات وأعمال الشركة.