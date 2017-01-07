الأفراد الكويتيون سجلوا صافي بيع بقيمة 104 ملايين دينار

المؤسسات نحو الشراء بقيمة 186 مليون دينار

96 % من إجمالي حسابات التداول بالبورصة غير نشطة

100 مليون دينار مكاسب سنوية للبورصة في العام الماضي

14 ألف حساب غير نشط للأجانب في البورصة

أحمد موسى

سجلت تعاملات الأجانب في البورصة الكويتية خلال 2016 محصلة بيعية وسط تداولات هي الأدنى منذ 8 سنوات مع استمرار حالة العزوف التي تعاني منها البورصة وشح السيولة المتداولة، بالإضافة إلى استمرار زيادة وتيرة الانسحابات من الشركات المدرجة.

وشهد عام 2016 تسجيل الأجانب محصلة بيعية لتعاملاتهم بالبورصة الكويتية بنحو بلغ 42 مليون دينار حيث اتجهت المؤسسات الاجنبية والافراد والصناديق إلى البيع.

وبلغ اجمالي تعاملات الأجانب على صعيد الشراء نحو 268.6 مليون دينار 56% منها كان من نصيب المؤسسات فيما بلغت مشتريات الافراد 82 مليون دينار و33 مليون دينار حصيلة شرائية للصناديق الاستثمارية الأجنبية.

وعلى صعيد البيع بلغ اجمالي مبيعات الأجانب خلال 2016 نحو 311 مليون دينار وسط عمليات بيعية من قبل الافراد بقيمة 90 مليون دينار ومبيعات من قبل المؤسسات بقيمة 182 مليون دينار، بالإضافة الى مبيعات بقيمة 39.2 مليون دينار لصالح الصناديق الاستثمارية.

وعلى صعيد تعاملات الكويتيين في 2016 كان صافي تعاملاتهم باتجاه الشراء نحو 19.7 مليون دينار بعد ان سجلوا اجمالي عمليات شراء بقيمة 2.5 مليار دينار مقابل 2.49 مليار دينار عمليات بيعية، وسجلت المؤسسات صافي شراء بنحو 186 مليون دينار فيما اتجه الافراد إلى البيع حيث سجلوا مبيعات بقيمة 104 ملايين دينار.

وسجل الخليجيون تعاملات ضعيفة للغاية حيث بلغ شراء الافراد في 2016 نحو 18.2 مليون دينار مقابل 17.4 مليون دينار للبيع وبلغت مشتريات الصناديق الاستثمارية 11.2 مليون دينار فقط مقابل 11.3 مليون دينار للبيع.

وخلال 2016، تباين أداء المؤشرات الكويتية، حيث ارتفع السعري، فيما تراجع المؤشران الوزني وكويت 15، وسجل المؤشر السعري للبورصة ارتفاعا بنهاية العام 2.37% عند مستوى 5748.09 نقطة، مقابل إقفاله في 2015 عند النقطة 5615.12، رابحا نحو 133 نقطة، في المقابل، سجل المؤشر الوزني تراجعا سنويا نسبته 1.61%، وانخفض مؤشر كويت 15 بنحو 15.4%.

وبلغ حجم التداولات خلال 2016 نحو 30.18 مليار سهم، جاءت بتنفيذ 708.82 صفقة، حققت سيولة بنحو 2.85 مليار دينار.

القيمة السوقية

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنهاية العام بنحو 0.38% لتصل إلى 26.26 مليار دينار مقابل 26.16 مليار دينار في عام 2015، بمكاسب سنوية تقدر بحوالي 100 مليون دينار.

وصاحب حالة الخمول التي تعاني منها البورصة انحسار كبير في حسابات التداول النشطة التي وصلت إلى ادنى مستوى لها منذ سنوات لتبلغ في ديسمبر 2016 نحو 15.6 ألف حساب لهم الحق في التداول بالبورصة من أصل 372 ألف حساب لتبلغ بذلك عدد الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها خلال ستة أشهر (وفق تعريف البورصة لمفهوم الحساب الخامل) نحو 357 ألف حساب تشكل 96% من اجمالي حسابات التداول.

الحسابات النشطة

وسجلت الحسابات الكويتية نحو 14.4 ألف حساب نشط فيما بلغت الحسابات غير النشطة خلال في ديسمبر الماضي نحو 338 ألف حساب وبلغت الحسابات الخليجية النشطة 191 حسابا مقابل 3.9 آلاف حساب غير نشط.

وحافظ الأجانب على نفس وتيرة الاشهر الماضية بحسابات نشطة قاربت الالف حساب مقابل حسابات غير نشطة بواقع 14 ألف حساب.