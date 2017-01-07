قال تقرير صادر عن «بيتك كابيتال للاستثمار» التابع لبيت التمويل الكويتي «بيتك» إن القيمة الإجمالية للسوق ارتفعت خلال الاسبوع الماضي الى 26.5 مليار دينار بـ1.3% على أساس أسبوعي، حيث شهدت مؤشرات السوق أسبوعا إيجابيا حيث اغلق المؤشر السعري عند 5831.19 نقطة بارتفاع بنسبة 1.45% ليغلق عند 83.10 نقطة مقارنة مع الأسبوع السابق، فيما شهد مؤشر مثنى الاسلامي ارتفاعا بـ 85% ليغلق عند 595.24، وكذلك ارتفع مؤشر سوق الممتازة مؤشر كويت 15 ليغلق عند 13.22 نقطة بنسبة ارتفاع 1.49% خلال الأسبوع ليغلق عند 898.

وذكر التقرير ان أحجام التداول بلغت 879.38 مليون سهم مقارنة بـ 936.62 مليون سهم في الاسبوع السابق بانخفاض 6.1%.

وعلى صعيد الشركات الإسلامية، من أصل 56 شركة إسلامية مدرجة، ارتفعت أسعار اسهم 32 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 12 شركة خلال الاسبوع، كما ارتفعت القيمة السوقية لمجموع الشركات الاسلامية المدرجة بنسبة 1.02%.