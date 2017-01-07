يحتاج الجميع للتحلي بمهارات خاصة للفوز بوظيفة جيدة في سوق العمل الذي يشهد تنافسية شديدة بشكل متزايد حول العالم، ولكن الملياردير الأميركي الشهير والمدير التنفيذي لـ «بركشاير هاثاواي» «وارين بافيت» ركز على مهارة واحدة فقط يمكنها تعزيز قيمة الشخصية بنسبة 50%.

وفي حوار للطلبة بجامعة «كولومبيا» في إحدى المناسبات، قال بافيت مازحا: «يمكنني أن أدفع لأي فرد منكم 100 ألف دولار من أرباحي المستقبلية، ومن يهتم بذلك، يلقني بعد المحاضرة».

وبعد ضحكات من الطلبة الحضور، حول «بافيت» نبرته بشكل قائلا: «يمكنكم تحسين شخصيتكم ورفع شأنكم في الحياة وفي سوق العمل من خلال تعلم مهارة (التحدث علانية أمام الجمهور)».

ووفقا لما ذكرته «Inc» ونشرته «ارقام» فإن «بافيت» أراد بهذه التعليقات التأكيد على أن فن التحدث أمام الجمهور يعد أفضل مهارة لتعزيز الحياة المهنية على الإطلاق وعدم القلق بشأن ذلك لاسيما أن من يتميز بهذه المهارة يتولد لديه شعور بالثقة بالنفس.