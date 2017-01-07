توقعت شركة الإلكترونيات الاستهلاكية «سامسونج» ارتفاع أرباحها التشغيلية خلال الربع الرابع بأكثر من 30%، حيث ترى أن أعمال المكونات ستعوض الانخفاض الذي تسببت فيه وحدة الجوالات بعد إيقاف إنتاج جهاز «جالاكسي نوت 7».

وقالت «سامسونج» في بيان امس إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر تبلغ 9.2 تريليونات وون كوري جنوبي (7.8 مليارات دولار) ارتفاعا من 6.14 تريليونات وون خلال نفس الفترة قبل عام.

وفي حال نجحت الشركة في تحقيق هذه الأرباح، فإنها ستكون الأقوى خلال 3 سنوات، وفقا لما أوردته «رويترز».

ويرى محللون أن تنويع شركة «سامسونج» لأعمالها وقدرتها التنافسية الكبيرة في أعمال الشاشات وشرائح الذاكرة، ساعدها كثيرا في التغلب على أزمة هاتف «نوت 7» كما سيسهم في تحسين أدائها خلال العام الجديد.