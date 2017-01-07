أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان خدمة فتح حساب الذهب وتنفيذ عمليات الشراء والبيع إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني kfh online وباستخدام تطبيقات الهواتف الذكية قد زاد من شريحة المتعاملين بعد الإقبال الكبير على الخدمة التي أكدت اهتمام «بيتك» بعملائه وحرصه على تطبيق أفضل الأنظمة التكنولوجية في كل المجالات.

وقد أصبح حساب الذهب الذي يقدمه «بيتك» لأول مرة في الكويت، متاحا للعملاء عبر الوسائل التقنية بعد ان تم طرحه في تسعة فروع مصرفية استجابة للإقبال الكبير من العملاء ورغبة من «بيتك» في التخفيف عنهم، وتوفير الوقت والجهد، حيث يعتبر حساب الذهب منتجا مبتكرا وفرصة استثمارية جديدة أمام عملاء «بيتك».

وتجاوب العملاء بشكل كبير مع الخدمة لما تتمتع به من سهولة وأمان، وأصبح فتح الحساب وتداول الذهب أسهل، حيث تتواكب الخدمة مع التطورات التكنولوجية على الساحة المصرفية، وتؤكد ريادة «بيتك» وتميزه في طرح الخدمات الإلكترونية بما يحقق ميزة تنافسية على صعيد الاعمال، ويلبي تطلعات عملائه وتنوع احتياجاتهم، لاسيما في ظل تسارع وتيرة المعاملات المصرفية الإلكترونية والاهتمام بها.

ويعكس حساب «الذهب» الذي انفرد «بيتك» بإطلاقه على المستوى المحلي، دوره في ابتكار المنتجات والخدمات، وطرح البدائل المتعددة من الأدوات والأوعية الاستثمارية، اذ يمكن للعملاء فتح حساب الذهب وتنفيذ عمليات الشراء والبيع والاحتفاظ بسبائك الذهب بطريقة سهلة وآمنة لأغراض الادخار والاستثمار من خلال فروع «بيتك» التسعة (الفيحاء، الشعب، السالمية، مبارك الكبير، الفحيحيل، القصر، الفروانية، فرع الرواد والنخبة في برج بيتك وفرع المركز الرئيسي (أيضا من خلال خدمة الأون لاين، ويتم الإعلان عن الأسعار يوميا.