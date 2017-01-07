أعلنت شركة زين عن رعايتها لبطل سباق الدراجات النارية الكويتي إبراهيم الربيعان خلال مشاركته في منافسات رالي داكار الدولي، وذلك كأول متسابق من الكويت يخوض غمار هذا التحدي الأكبر من نوعه حول العالم، والذي انطلق من جمهورية پاراغواي في أميركا الجنوبية.

وأعربت الشركة في بيان صحافي عن فخرها بدعم ورعاية البطل الكويتي إبراهيم الربيعان، والتي أتت في إطار ثقتها الكبيرة في كفاءات ومهارات الشباب الكويتي القادر على تحقيق التميز والتفوق في كل الميادين والمجالات، وخصوصا أن الربيعان قدم مستويات عالية من المهارة في مشاركاته السابقة ورفع اسم الكويت عاليا من خلال تحقيقه العديد من الألقاب على المستويين المحلي والعالمي.

وبينت «زين» أن البطل الربيعان يمثل الكويت لأول مرة في رالي داكار الدولي الذي يعتبر الحدث الرياضي الأكبر والأصعب في رياضة رالي الدراجات النارية ومن أكثر المنافسات احترافية حول العالم، حيث سيقطع من خلالها 10 آلاف كيلومتر في أراضي وعرة وجبال صخرية وكثبان رملية على مدى 14 يوم في 3 دول في أميركا الجنوبية وهي پاراغواي وبوليفيا والأرجنتين.

وتتمنى زين للبطل الكويتي إبراهيم الربيعان كل التوفيق في الرالي الذي شارك فيه ابتداء من 3 يناير الجاري في الپاراغواي، مؤكدة على التزامها بدعم النشاط الرياضي والرياضيين الكويتيين، وذلك من منطلق كونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الكويتي كونها الشركة الوطنية صاحبة الريادة.