أعلنت شركة «أروما»، لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن تنظيمها لمعرض الفرص العقارية الذي ينطلق غدا ويستمر حتى 11 الجاري، حيث سيشهد المعرض طرح مجموعة من المشاريع العقارية المتنوعة في دول المجلس والدول العربية وأوروبا وكندا.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أروما حسام جاهين إن الشركات والبنوك والمؤسسات التمويلية المشاركة في المعرض تقدم للمستثمرين الكويتيين فرصا ذهبية حول العالم فيما يتعلق بالقطاع العقاري، داعيا المستثمرين والراغبين في الشراء في دول مجلس التعاون أو الدول العربية أو أوروبا وكندا إلى استغلال هذه الفرص لما فيها من فوائد وعوائد من الجانب الاستثماري أو السياحي أو العائلي.

«العربية الكندية»

قال المدير العام للشركة العربية الكندية محمد المنصوري إن الشركة حريصة على المشاركة والتواجد في كل المعارض والفعاليات العقارية الممكنة بهدف طرح وتسويق سلسلة مشاريعها المختارة، والتواصل المباشر مع جمهور العملاء والمستثمرين المحتلين، مؤكدا أن المشاريع الاستثمارية التي تعرضها الشركة وتسوقها ذات عوائد إيجارية آمنة ومضمونة تصل إلى 17% على مدى 3 سنوات.

وعن أهم المشرعات التي ستطلقها الشركة في المعرض، قال المنصوري إنها تضم باقة منوعة ومختارة من مشاريعها العقارية بدءا من فندق زهرة اللوتس «كي بي إم» بمرسى علم.

«دار الجوار»

عبر المدير العام لشركة دار الجوار العقارية محمد حمزة عن أتم الاستعداد من قبل الشركة لتقديم كل الخدمات للعملاء بما يرضيهم ويلبي متطلباتهم ورغباتهم حتى وإن لم يكن عميلا لشركة دار الجوار العقارية.

وأضاف حمزة أن معرض الفرص العقارية من المعارض الفعالة والمجدية لكل الشركات العقارية لجذب العملاء، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة المواطن الكويتي من خلال توفير العديد من المشاريع المتنوعة بكل أنحاء العالم، مؤكدا حرص شركة دار الجوار العقارية على التواجد الدائم بالمعارض العقارية وخاصة معرض الفرصة العقارية.

«المملكة الخليجية»

أكد مدير المبيعات في شركة المملكة الخليجية إبراهيم أبو عمارة حرص الشركة على تعزيز ثقة العملاء بالشركة ماديا ومعنويا من خلال تقديم أفضل الفرص وضمان الجودة، بالإضافة التمسك بالمصداقية والشفافية التي تعتبر من أهم عوامل نجاح الشركة منذ تأسيسها، مشددا على أن إرضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم هو السمت الذي تضعه الشركة وتسير نحوه بكل إصرار وثقة، معتبرا أن المعرض فرصة تسويقية مميزة لكل المهتمين بالقطاع العقاري من الشركات ورجال الأعمال والمطورين العقاريين، بالإضافة إلى العملاء.

«مسلك الخير»

كشف الرئيس التنفيذي لشركة مسلك الخير العقارية إيهاب علام أن شركة مسلك الخير قامت مؤخرا باستقطاب مشاريع متنوعة في انجلترا ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا ومنها المشاريع السكنية والمشاريع الاستثمارية المتنوعة الأخرى، مشيرا إلى مشروع حصري للشركة في مكة المكرمة وهو عبارة عن شقق فندقية فخمة متكاملة الخدمات تبعد 6 كم عن الحرم المكي بنظام تملك 99 سنة وتسليم فوري وبأسعار مغرية وتسهيلات في السداد حتى 5 سنوات.

«هومز للحلول»

قال مدير عام شركة هومز للحلول العقارية حاتم يوسف إن الهدف من المشاركة في المعرض هو الالتزام بالتواجد في جميع الفعاليات العقارية داخل الكويت وخارجها لضمان الوصول العملاء والتواصل معهم، موضحا أن الشركة سوف تطرح للعملاء العديد من المشاريع في السعودية وتركيا وإسبانيا وبريطانيا وبلغاريا، مؤكدا حرص الشركة على تلبية رغبات العملاء الفنية والقانونية بما فيها التسجيل العقاري وتسليم والوثائق والعقود مع وجود مستشار قانوني يقوم بعملية مراجعة دقيقة لكل العقود الدولية.

«مارفل العقارية»

تحت شعار «حلول عقارية برؤية عصرية»، أعلنت شركة مارفل العقارية مشاركتها في المعرض، وقال مدير التسويق وتطوير الأعمال في الشركة مصطفى محمود إن مارفل العقارية رفعت ذلك الشعار لها منذ اليوم الأول لانطلاقها في التسويق العقاري الدولي من أجل تأكيد تفردها وتميزها، مبينا بأن الشركة حققت خلال فترة قياسية من انطلاقها المصداقية والتميز والثقة لعملائها من خلال تفردها بأكبر تنوع عقاري وخدمي في كل من تركيا وإسبانيا ومصر وألمانيا والسعودية والبوسنة.

«فيفا العقارية»

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيفا العقارية أحمد الشمري إن الشركة تقوم بتسويق وتطوير المشاريع الداخلية والخارجية وذلك بفضل الإمكانيات الإدارية المتطورة التي تمتلكها من خلال فريق تسويقي وتطويري مؤهل بشكل كبير، مؤكدا أن الشركة تقوم باختيار أفضل المشاريع المتميزة من حيث مواقعها وتصاميمها وأسعارها وطرق تسويقها في الكويت بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام.

«السلطنة العقارية»

قال مدير عام شركة السلطنة العقارية فيصل الفضلي إن الشركة حريصة على التواجد والحضور في كل الفعاليات العقارية الممكنة بهدف طرح مشاريعها ومنتجاتها والمحافظة على التواصل المباشر مع جمهور العملاء الحاليين والمحتملين، مؤكدا أن المشاريع الاستثمارية التي تطرحها الشركة ذات عوائد مضمونة تصل إلى 7% على مدى ثلاث سنوات.

وأضاف الفضلي مبينا أن نشاط الشركة لا يقتصر على مجرد تنفيذ المشاريع العقارية وتسليم الوحدات السكنية للعملاء، وإنما يمتد ليشمل إلى جانب ذلك كله تقديم خدمات إدارة أملاك الغير لكافة الراغبين.

«برستيج المتحدة»

قال المدير العام وعضو مجلس الإدارة في شركة برستيج المتحدة العقارية خالد المالكي إن الشركة حريصة على المشاركة في المعرض، وذلك بعد دراسة طويلة للشركة والسوق لتقديم أفضل العروض والفرص العقارية لديها، بالإضافة إلى كل الضمانات التي يحتاجها العميل في شراء العقارات خارج الكويت وهي جاهزية المشروع أو العقار وسلامته القانونية والفنية بشكل كامل.

وأضاف المالكي أن الشركة تتميز بخدمة ما بعد البيع مع العميل وتقدم له جميع التسهيلات والخدمات

«المتطورون العقارية»

قال فيصل العنزي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المتطورون للاستثمارات العقارية إنه تم الاتفاق مع شركة قلب الكويت لإدارة وتشغيل فندق توفييل كندلى في مكة المكرمة والذي يبعد عن الحرم المكي حوالي 1200 مترا.

ومن جهته، صرح محمد فهد المسعود الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة المتطورون للاستثمارات العقارية بأنه تم تأسيس شركة مساهمة مصرية سنة 2015 بنسبة شراكة كويتية بلغت 98% للاستثمار في القطاع الزراعي والعقاري وقد تم تخصيص قطعة أرض زراعية مساحتها 3000 فدان زراعي (12 مليون متر مربع) لإنتاج المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني.

«جلوبال سيزونسز»

قالت مدير المبيعات والتسويق في شركة جلوبال سيزونسز شيماء أحمد أبوحمر إن الشركة أصبحت من ضمن كبريات الشركات العقارية التي تقوم بتسويق وتطوير المشاريع الخارجية وذلك بفضل الإمكانيات الإدارية المتطورة التي تمتلكها الشركة من خلال فريق تسويق وتطوير مؤهل بشكل كبير، بالإضافة إلى اختيار أفضل المشاريع المتميزة في مواقعها وتصاميمها وأسعارها وطرق تسويقها في الكويت بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام مع استخدامها للأدوات التسويقية الفعالة.

«جود العقارية»

كشف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة جود العقارية المتخصصة في تطوير وتسويق العقارات محمد الرفاعي عن انطلاق مشروعها الجديد (فيو) في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية والذي تمتلكه الشركة.

وبدوره، قال عضو مجلس الإدارة والمدير الإداري أحمد الهواري إن المشروع عبارة عن مجمع سكني على مساحة 250 ألف متر مربع.