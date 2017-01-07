أعلن بنك الخليج في 2 الجاري الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 25 الى 29 ديسمبر 2016، حيث فاز كل من: اريام هاني محمد الغريب، وعدنان هادي ثاقب الحسين، وزهور محمد امين الريس، وفيلس محمد فيلا سيريل، وحسن عبدالله اسحاق محميد، وهاشم علي باقر زاده، وجاسم محمد حسين غضنفر، وسهام حسين علي العبدالله، وفؤاد حسين نجاح حسين، ونضال عبدالرحمن محمد مصطفى، بجائزة قيمتها 1000 دينار لكل فائز منهم خلال أيام العمل.

ويمنح حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

هذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت، وعند فتح حساب بحد أدنى للرصيد 200 دينار يتأهل العملاء تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة القادمة شرط المحافظة على ذلك الحد الأدنى.

وللمشاركة في سحوبات الدانة 2017، يمكن للعملاء زيارة فروع بنك الخليج البالغ عددها 56 فرعا، أو التحويل المباشر عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.