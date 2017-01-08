الذايدي: ندعو المواطنين الكويتيين للاستفادة من الفرص المطروحة بالمعرض

حمزة: إرضاء جميع الأذواق والتطلعات التي يطمح إليها العملاء

أبو عمارة: المعرض فرصة تسويقية مميزة للمهتمين بالقطاع العقاري

علام: استقطاب مشاريع متنوعة في إنجلترا والخليج وتركيا





ينطلق اليوم معرض الفرص العقارية الذي تنظمه شركة أروما لتنظيم المعارض والمؤتمرات وذلك في فندق ريجنسي البدع بمشاركة 33 شركة عقارية وبنوك ومؤسسات مالية بهدف طرح مشاريعها العقارية حول العالم، بالإضافة الخدمات والمنتجات المالية ذات الصلة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة أروما ناصر الذايدي ان المعرض يعتبر فرصة حقيقية لكل المستثمرين والراغبين في شراء العقارات للاستثمار أو السياحة أو الترفيه أو غيرها من الأغراض الشخصية والتجارية، داعيا المواطنين الكويتيين للاستفادة من فرصة المعرض بالقرب منهم لاختيار ما يناسبهم من الفرص الكثيرة والمتنوعة المطروحة في المعرض.



«مشاريع دار الجوار»



وتعليقا على المشاركة في المعرض، قال المدير العام لشركة دار الجوار العقارية محمد حمزة: ان الشركة تعتزم طرح العديد من المشاريع العقارية المتنوعة حيث تحرص الشركة دائما على إرضاء كافة الأذواق والتطلعات التي يطمح اليها العملاء، مشيرا إلى مشروع تارا سيتي وهو عبارة عن مجمع كامل الخدمات يقع على بعد عشر دقائق سيرا على الأقدام من ميدان تقسيم الشهير في اسطنبول الأوروبية وأقل من 1500 مترا عن البوسفور و1000 مترا عن القرن الذهبي كيلو وأقل من ذلك عن جلاتا تاور وهو بجوار جامعة بيوغلو مباشرة، موضحا أن المشروع يتكون من أربعة أبراج تضم 128 محلا تجاريا في الأدوار الثلاثة الأولى و363 وحدة سكنية مختلفة المساحات بأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد على مدى 24 شهرا.



كما كشف حمزة عن أن شركة دار الجوار العقارية سوف تطرح مشروع بلوليك على البحيرة مباشرة والقريب من مطار أتاتوك، مشيرا إلى أن المشروع مصنف سبع نجوم ويتميز بالخصوصية التامة التي تضمن للعميل الهدوء والاستجمام والاستمتاع بالطبيعة، ويشمل 8 أبراج سكنية مع كافة سبل الراحة وكافة الخدمات، مبينا أن المشروع جاهز للتسليم خلال ستة أشهر فقط مع امكانية تقديم تسهيلات في السداد تصل إلى 18 شهرا.



«الملكة الخليجية»



أكد مدير المبيعات في شركة الملكة الخليجية ابراهيم أبو عمارة حرص الشركة على تعزيز ثقة العملاء بالشركة ماديا ومعنويا من خلال تقديم أفضل الفرص وضمان الجودة بالإضافة إلى التمسك بالمصداقية والشفافية التي تعتبر من أهم عوامل نجاح الشركة منذ تأسيسها، مشددا على أن ارضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم هو السمت الذي تضعه الشركة وتسير نحوه بكل اصرار وثقة، مبينا أن المعرض يعتبر فرصة تسويقية مميزة لكل المهتمين بالقطاع العقاري من الشركات ورجال الأعمال والمطورين العقاريين بالإضافة إلى العملاء.



وأضاف أبو عمارة أن المملكة الخليجية لديها نخبة من المشاريع العقارية المميزة التي تراعي أولويات العملاء من حيث الجودة والتنوع الجغرافي، بالإضافة إلى التنوع الشخصي لتتناسب مع الأذواق المختلفة للعملاء من حيث الكم والنوع، مشددا على أن النظام الرئيسي والاستراتيجي الذي تنطلق منه الشركة هو المصداقية والشفافية لتقديم أفضل العروض في أكثر الدول والمناطق جاذبية من حيث الطبيعة والمستقبل العقاري.



«مسلك الخير»



قال الرئيس التنفيذي لشركة مسلك الخير العقارية ايهاب علام، ان الشركة قامت مؤخرا باستقطاب مشاريع متنوعة في انجلترا ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا ومنها المشاريع السكنية والمشاريع الاستثمارية المتنوعة الأخرى، مشيرا إلى مشروع حصري للشركة في مكة المكرمة وهو عبارة عن شقق فندقية فخمة متكاملة الخدمات تبعد 6 كم عن الحرم المكي بنظام تملك 99 سنة وتسليم فوري وبأسعار مغرية وتسهيلات في السداد حتى 5 سنوات.



وأضاف أن الشركة قامت بتوقيع عقود لبعض المشاريع في دبي ومنها مشروع على طريق الشيخ زايد بإطلالة على قناة دبي وأيضا مشاريع أخرى في منطقة الفورجان لما تتميز به المنطقة من قربها من سيتي سنتر دبي وكلها بأسعار مناسبة للجميع.



«سمو الأولى»



قال المدير العام لشركة سمو الأولى العقارية أمير الوزير ان الشركة تمكنت من اتمام بيع 100% من منتجع جوهرة سراييفو 1 في مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ طرح المشروع للبيع وهذه تعتبر فترة قياسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة وذلك لما يوفره المنتجع من خدمات ومرافق تفي لجميع الشرائح المجتمعية المختلفة وما يتمتع به من رفاهية لسكان الخليج، مبينا أن اعلان فتح البيع في مشروع جوهرة سراييفو 2 استكمالا لتقديم أفضل الاستثمارات العقارية ليكون الأول من نوعه في دول البلقان تحت شعار اترك مفتاح سياراتك حيث إن سكانه لا يحتاجون إلى استخدام سياراتهم في المواصلات لقربه من جميع الخدمات العامة الرئيسية.



«توب العقارية»



كشفت مجموعة توب العقارية عن مشاركتها في المعرض وبدء طرحها الرسمي لمجموعة من المشاريع المميزة في مناطق مختلفة من بانكوك، حيث قال المدير التنفيذي للمجموعة محمد فرغلي ثابت ان طرح هذه المشاريع يأتي انطلاقا من سعي المجموعة المستمر لتقديم أفضل الفرص العقارية في السوق العقاري الدولي بمختلف مناطقه وبما يضمن للمستثمر قيمة مضافة لاستثمارهن مشددا على أن المجموعة ملتزمة بتقديم الأفضل لعملائها وبما يحقق لهم راحة البال والاستثمار الناجح حيث لا تألو المجموعة جهدا في البحث عن أفضل المشاريع في الأسواق المستهدفة من خلال عملها مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين في تلك الأسواق لضمان تسليم المشاريع في مواعيدها وضمان جودتها وتميز مواقعها وأسعارها.



«البستان الدولية»



قال رئيس مجلس إدارة شركة البستان الدولية للعقارات يوسف النجار: ان الشركة تحرص كل الحرص على إرضاء عملائها الكرام، مبينا أن الشركة سوف تفتح باب الحجز في المرحلة الثانية في أرقى مشروعات الشركة في دولة تركيا «مشروع برادايس» في المعرض، لافتا إلى أن المشروع يحمل الكثير من الميزات والخصائص المميزة مثل الموقع المتميز القريب من مطار أتاتورك وقربه ايضا من العديد من الأسواق التجارية والأسواق المركزية.



«جلوبال سيزونسز»



قالت مدير المبيعات والتسويق في شركة جلوبال سيزونسز شيماء أحمد أبوحمر: ان الشركة أصبحت من ضمن كبريات الشركات العقارية التي تقوم بتسويق وتطوير المشاريع الخارجية وذلك بفضل الامكانيات الإدارية المتطورة التي تمتلكها الشركة من خلال فريق تسويق وتطوير مؤهل بشكل كبير، بالإضافة إلى اختيار أفضل المشاريع المتميزة في مواقعها وتصاميمها وأسعارها وطرق تسويقها في الكويت بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام مع استخدامها للأدوات التسويقية الفعالة.



«فيفا العقارية»



قال الرئيس التنفيذي لشركة فيفا العقارية أحمد الشمري ان الشركة تقوم بتسويق وتطوير المشاريع الداخلية والخارجية وذلك بفضل الامكانيات الإدارية المتطورة التي تمتلكها من خلال فريق تسويقي وتطويري مؤهل بشكل كبير، مؤكدا أن الشركة تقوم باختيار أفضل المشاريع المتميزة من حيث مواقعها وتصاميمها وأسعارها وطرق تسويقها في الكويت بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام.



«برستيج المتحدة»



قال المدير العام وعضو مجلس الإدارة في شركة برستيج المتحدة العقارية خالد المالكي ان الشركة حريصة على المشاركة في المعرض، وذلك بعد دراسة طويلة للشركة والسوق لتقديم أفضل العروض والفرص العقارية لديها، بالإضافة إلى كل الضمانات التي يحتاجها العميل في شراء العقارات خارج الكويت وهي جاهزية المشروع أو العقار وسلامته القانونية والفنية بشكل كامل.



وأضاف المالكي أن الشركة تتميز بخدمة ما بعد البيع مع العميل وتقدم له جميع التسهيلات والخدمات، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من وراء المشاركة في المعرض حرص الشركة على التواصل والاتصال المباشر مع عملائها، خاصة أن المعارض العقارية تعتبر وسيلة للتواصل الفعال بين الشركة والعميل.



وحول أهم المشاريع التي ستطرحها «برستيج» في المعرض، أشار المالكي إلى منتجع الكويت «سراييفو» والذي يعد أول منتجع كويتي «سكني- سياحي» في العاصمة البوسنية سراييفو وأكبرها، حيث يقع المشروع على مساحة 65 ألف مترا مربعا، كما أنه يعتبر مشروعا متكامل الخدمات الأمنية والترفيهية، فهو يشتمل على: «نظام أمني متكامل ـ مطاعم ومقاه ـ سوبر ماركت ـ ملاعب رياضية ـ ألعاب أطفال ـ مسجد».



«السلطنة العقارية»



قال مدير عام شركة السلطنة العقارية فيصل الفضلي إن الشركة حريصة على التواجد والحضور في كل الفعاليات العقارية الممكنة بهدف طرح مشاريعها ومنتجاتها والمحافظة على التواصل المباشر مع جمهور العملاء الحاليين والمحتملين، مؤكدا أن المشاريع الاستثمارية التي تطرحها الشركة ذات عوائد مضمونة تصل إلى 7% على مدى ثلاث سنوات.



وأشار الفضلي إلى أن الشركة قامت بتسليم 4 مشاريع في عام 2016 وهي مشروع برج الأميرة 2 في مسقط ومشاريع فلل صلالة وبناية أفنان1 وفلل الأصالة1 في مدينة صلالة، مؤكدا أن الشركة تسعى إلى تقديم أجود أنواع المواد في التشطيبات التي نالت اعجاب العملاء بشكل كبير.



كما بين الفضلي أن الشركة تعتزم طرح العديد من مشاريعها في سلطنة عمان في معرض الفرص العقارية ومنها مشروع بناية أفنان 2 في مدينة صلالة منطقة عوقد الغربية وهو المكمل لسلسلة مشاريعها.



«كي بي آر»



قال المدير التنفيذي لشركة كي بي آر العقارية حسين الأباصيري إن مشاركة الشركة في معرض الفرص العقارية يهدف إلى تقديم أفضل العروض العقارية لديها، مؤكدا حرص الشركة على التواصل الدائم والمستمر مع عملائها في تقديم أفضل الخدمات والفرص العقارية المميزة.



وأضاف أن الشركة لديها العديد من المشاريع المميزة لديها في انجلترا وتركيا والبوسنة، مشيرا إلى أن الشركة سوف تطرح في المعرض العديد من المشروعات في تركيا وانجلترا والبوسنة ومنها مشروعان في مدينة اسطنبول الأوروبية.



«جود العقارية»



كشف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة جود العقارية المتخصصة في تطوير وتسويق العقارات محمد الرفاعي عن انطلاق مشروعها الجديد (فيو) في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية والذي تمتلكه الشركة.



بدوره، قال عضو مجلس الإدارة والمدير الإداري أحمد الهواري ان المشروع عبارة عن مجمع سكني على مساحة 250 ألف متر مربع بواقع 40% بناء و60% مساحات خضراء وحمامات سباحة ومناطق خدمية، مبينا أن المشروع يضم 1600 وحدة سكنية بمساحات مختلفة و93 فيلا بمواقع متميزة.