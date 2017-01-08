الاستماع للعملاء وتوفير التكنولوجيا المبتكرة ساهما في تعزيز مكانة شاحنات F-Series



تحتفل «فورد» بإنجاز بارز حيث أصبحت F-Series الشاحنة الأكثر مبيعا في أميركا على مدى 40 سنة متتالية والمركبة الأكثر مبيعا فيها طوال 35 سنة على التوالي بدون أي منافس.

وبلغت مبيعات فورد حتى الآن أكثر من 26 مليون شاحنة منذ يناير 1977. فكر في الأمر من هذه الناحية: هذا العدد الهائل من الشاحنات يمكنه أن يدور حول الكرة الأرضية أكثر من ثلاث مرات، وإن تم ركنها المصد على المصد قد تمتد إلى أكثر من 90 ألف ميل.

بدأت ريادة شاحنات فورد مع الجيل السادس من F-Series لطراز سنة 1977 في وقت انتشرت فيه أشرطة التسجيل ذات 8 مسارات والديسكو وموضة السراويل ذات الأرجل الواسعة. وحققت الشركة مبيعات كبيرة استنادا إلى بيك أب F-150 بحمولة نصف طن الجديد كليا الذي تميز بمحرك V8 محسن من فئة 351، وفرامل قرصية أمامية قياسية، وطراز سوبركاب بالطول الممدد.

إلا أن الابتكارات المستمرة هي القلب النابض لنجاح F-Series، وبالرغم من الزخم الكبير سنة 1977، كان مهندسو فورد قد بدأوا العمل على تصميم جديد انطلاقا من نقطة الصفر لمجموعة طرازات جديدة كليا. وذاك الجيل السابع من F-Series لم يكتف بتسجيل أرقام قياسية من حيث مبيعات الشاحنات، بل أصبح أيضا سنة 1982 المركبة الأكثر مبيعا بالإجمال في أميركا.

وشهدت سنة 1997 بداية انقسام F-Series إلى قاعدتين مختلفتين، حيث كان F-150 من الجيل العاشر موجها للعملاء الذين يريدون شاحنة للمهام الخفيفة، بينما تم طرح الشاحنات الجديدة F-250 وF-350 سوبر ديوتي سنة 1999 وكانت موجهة للعملاء الذين يريدون مركبة تجارية للمهام الشاقة.

ازدياد احتياجات العملاء

أدركت «فورد» في مرحلة مبكرة تفضيلات المستهلكين المتغيرة لدى عملاء الشاحنات الذين أصبحوا يستخدمون شاحناتهم بشكل متزايد للقيام بأمور تتعدى نقل الماشية والمعدات، وكان العملاء أيضا يستخدمون شاحناتهم في تلبية احتياجات عائلاتهم وأسلوب حياتهم. بدءا بطراز كينغ رانش سنة 2001، بدأت «فورد» تقدم إصدارات فخمة لشاحنات البيك أب التي كانت تجمع ما بين القدرات والأسلوب المتميز والراحة. وارتقت فئات بلاتينوم وليمتد إلى مستويات أعلى، حيث تميزت بالمقاعد الجلدية، وكسوة من الخشب الفاخر، وملحقات آلية بالكامل وأنظمة صوت فاخرة.