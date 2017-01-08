خزعل: «الوطني» يحرص بشكل مستمر على مكافأة عملائه بأفضل الخدمات والعروض الحصرية





أطلق بنك الكويت الوطني حملة «اربح رحلة على طائرة خاصة» لمكافأة عملائه من حملة بطاقات Visa الوطني، وذلك من خلال منحهم فرصا للفوز برحلة لشخصين على متن طائرة خاصة إلى دبي.



ويطلق الوطني هذه الحملة السنوية في إطار التزامه بمكافأة عملائه ومواكبة اهتماماتهم.



وتستمر هذه الحملة لغاية 31 مارس 2017، وستتم مكافأة 10 فائزين خلال 3 سحوبات، ويمنح هذا العرض الحصري عملاء بنك الكويت الوطني من حاملي بطاقات Visa الوطني الائتمانية فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل دينار يتم إنفاقه داخل الكويت، بينما تتضاعف فرصهم للفوز إلى 3 فرص مقابل كل عملية مصرفية يقومون بها وذلك من خلال استخدام بطاقة Visa الوطني الائتمانية في الخارج أثناء السفر.



كما يحصل العملاء على فرصتين مقابل كل دينار يتم انفاقه لدى المحلات المشاركة في برنامج مكافئات الوطني.



وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هنادي خزعل إن الوطني يحرص بشكل مستمر على مكافأة عملائه بأفضل الخدمات والعروض الحصرية ذات القيمة المضافة، وبموجب هذه الحملة يوفر للعملاء من حاملي بطاقات Visa الوطني فرصة للاستمتاع برحلة مدفوعة التكاليف لشخصين على متن طائرة خاصة إلى دبي تشمل التذاكر، إضافة الى مبلغ مالي 2000 دينار .



وتتمتع بطاقات الوطني بتغطية واسعة على النطاق العالمي، فهي تعتبر الوسيلة الأكثر سهولة لسداد قيمة المشتريات في الوقت الذي تتيح فيه لحامليها الاستفادة من المزايا المتعددة والخصومات والمكافآت المميزة التي توفرها.