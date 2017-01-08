العلي: الجائزة تقديراً لدور «بيتك ـ للوساطة» الفاعل لعملاء سوق الكويت للأوراق المالية





فازت شركة «بيتك للوساطة المالية» التابعة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بجائزة «أفضل وسيط مالي إسلامي لعام 2016» ضمن جوائز التمويل الإسلامي 2016 الذي تنظمه سنويا مجلة «World Finance» العالمية في لندن بهدف الاحتفاء بأبرز الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية التي تعمل في قطاع التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على أهم وأكبر المشروعات والبرامج التطويرية التي تتوافق في معاملاتها المالية مع أحكام الشريعة.

دور فعال

وقال رئيس مجلس ادارة «بيتك ـ للوساطة» عبدالله عيسى العلي عقب تسلم الجائزة، ان التتويج بهذه الجائزة يأتي تقديرا للدور الفاعل في توفير خدمة ذات قيمة مضافة للعملاء في سوق الكويت للأوراق المالية، وتأكيدا على الكفاءة المهنية في تداول الأصول والسلع في الأسواق المحلية العالمية، مشيرا الى ان «بيتك للوساطة» توفر لعملائها خدمات الوساطة المالية في سوق الكويت للأوراق المالية عبر فريق متخصص لخدمة العملاء فــــي أي وقت من خــلال تقنية حديثــة وموظفين أكفاء ومنتجات مالية متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية.



وأضاف العلي ان الشركة تعتبر إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية من قبل هيئة أسواق المال، وكذلك مزاولة تداول السلع والأصول في الأسواق المحلية والدولية بترخيص من كبرى أسواق السلع في العالم.

ولفت إلى ان الجائزة تعكس ريادة «بيتك للوساطة» وخبراتها الواسعة في الوساطة المالية وعمليات التداول بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، كما تؤكد ثقة العملاء شركات وافراد بكفاءتها وتميزها في تقديم الحلول المبتكرة للعملاء بما يلبي طموحاتهم وتوقعاتهم الاستثمارية.

الحفاظ على الريادة

وتحـــــرص «بيتـــك للوساطة» على مواصلة تميزها والمحافظة على ريادتها وفق الخطط الموضوعة في كافة الأسواق، مع التركيز على السوق الكويتي، اذ يرسخ هذا النجاح الذي حققته الشركة مدى مهنية وتنوع الأعمال وتميزها على مستويات عديدة وقدرتها على المنافسة في الكويت والاسواق الاقليمية والعالمية من خلال استناد الشركة إلى أرضية صلبة وأداء فريد وفق المعايير العالمية بالإضافة الى الإستراتيجية الموضوعة والتي تهدف الى الارتقاء بخدمة العميل بالدرجة الأولى.



واختارت مجلة «World Finance» المختصة بالشأن المالي والمصرفي، والمجلة الأكثر شهرة في سوق لندن للأوراق المالية شركة بـ «يتك للوساطة المالية» لهذه الجائزة بناء على توصيات لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من خبراء ومحللون متخصصون حول العالم، إذ تم التقييم وفق مجموعة من الأسس والمؤشرات والمعطيات والمعايير المعتمدة.