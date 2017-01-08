المجموعة تنضم لحملة حماية العالم والموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال القادمة





أصبحت مجموعة الساير أول شريك في مجال النقل بمركبات تويوتا، لرحلة K2O كاياك الاستكشافية، الأولى من نوعها لمدة 90 يوما بدول مجلس التعاون الخليجي، التي انطلقت خلال شهر نوفمبر من الكويت الى عمان مرورا بالمملكة العربية السعودية، البحرين، قطر والإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة قال مبارك ناصر الساير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير القابضة: «يمتلك الخليج العربي والعرب عامة روحا تاريخية مرتبطة بالصحراء والبحار التي تمثل تقاليدهم، ثقافتهم، حياتهم وطريقة عيشهم. سواء كنت مهتما بصيد الأسماك، الغوص للبحث عن اللؤلؤ أو عيش مغامرات البحر، فإن المحيطات تربط المنطقة ببعضها البعض. نحن ملتزمون بدعم المبادرات الاقليمية لتعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في المنطقة. إن التجديف لمسافة 2200 كم من الكويت الى عمان قد أصبحت فكرة مثيرة بالنسبة لنا خاصة أن الرحلة بأكملها تهدف الى التقرب من البيئة البحرية لخلق الوعي البيئي بخصوص المحافظة على البيئة البحرية وحمايتها في المنطقة».

بحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن التنوع البيولوجي للأعشاب البحرية الساحلية فـــي الخليــــج العربي، المانغروف والشعاب المرجانية مهددة بالانقراض بسبب مخلفات الانشطة الصناعية والزراعية والمحليــة التي تلوث الماء بملوثات ضارة تتضمن السموم، المواد المسرطنة، المعادن والتلوث الحراري.

علاوة على ذلك، فإن ظاهرة الاحتباس الحراري وإلقاء النفايات الفردية التي تؤثر على البيئة البحرية وتسهم زيادة الأنواع المهددة في الانقراض مما يدمر الموطن الطبيعي للاسماك وكل هذا يؤثر سلبا على المنطقة وسكانها.

وقال بشار الهنيدي، مؤسس كاياك فور كويت (Kayak4Kuwait) معلقا: «كل ساحل إقليمي عرضة لإظهار تغييرات بيئية، وقد حان الوقت لنقول بصوت مرتفع: لا لتلويث بحارنا بالمخلفات البلاستيكية ومخلفات الصرف الصحي، لا تخنقـــوا المانغروف والشعاب المرجانية التي تمثل الحياة في البيئة البحرية والتـــي بدورها تمثل حياتنا».

تويوتا 4X4.. شريك موثوق على الطرقات

قامت الساير بتسهيل عملية الاستكشاف من خلال تقديم مركبتين دفع رباعي وهما تويوتا لاند كروزر وهايلوكس بيك اب لنقل فريق كاياك ومعداتهم براحة عبر التضاريس الصعبة.

إن الهدف الرئيسي هو مساعـــدة فريق المجدفين على الانتقـــال بسهولة على الطرقات لإتمام هدفهم الرئيسي وخلق التوعية حول الإنذار بتدهور البيئة البحرية الى السلطات الحكومية، مؤسسات القطاع العام والخاص، الاشخاص الذين يعيشون في دول الخليج بالإضافة الى الاجيال الشابة الذين يجب ان يشاركوا.

وقال بدر فيصل الساير، نائب مدير التسويق في هذه المناسبة قائلا: «ان استدامة محيطاتنا مرتبطة باستدامة حياتنا بحد ذاتها. إن المحافظة على عمل البحار والحياة البحرية بشكل صحي وسليم أمر أساسي لصالح الحياة كلها على الأرض. إن مثل هذه المبادرات مدعومة بكل صدق في الساير لنشر الوعي بين العملاء، الموظفين، المجتمعات ووكالات حماية البيئة التي تقوم بمجهود عظيم تجاه هذه المبادرات».

التزام «الساير» الإستراتيجي

إن مبادرات مجموعة الساير القابضة الخاصة بالاستدامة ومسؤولية الشركة تأخذ دوما بعين الاعتبار الأركان الأربعة لترس الاستدامة في كل مبادرات الاستدامة التي تقوم بالمشاركة بها. هذه الأركان الأربعة تمثل الاقتصاد، المجتمع، الرفاهية، والطبيعة مع دمج الادارة في المركز.

ولدعم الالتزام تجاه الطبيعة تهدف الساير الى زيادة الوعي حول أهمية حماية الحياة البحرية من خلال إشراك المجتمع، التعليم البيئي عبر المدارس، دورات التوعية عن طريق الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تمتلك تأثيرا أكبر لتوضيح ممارسات الاستدامة.

وتأمل «الساير» بالعمل مع الهيئة العامة للبيئة لنشر الرسائل التوعوية حول القوانين الجديدة الخاصة بالبيئة التي تهدف للحفاظ على بيئة خضراء ونظيفة في البلاد لمنفعة المجتمع.