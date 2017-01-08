الشركة نظمت الحملة على مدى أسبوعين خصصت خلالها 4 صناديق للتبرعات

أعلنت شركة زين عن جمع أكثر من 10.5 اطنان من الملابس لصالح اللاجئين السوريين، وذلك خلال حملة التبرع بالملابس التي نظمتها بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة والاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه الحملة الاجتماعية والإنسانية ـ التي أطلقتها للسنة الثالثة على التوالي - تهدف إلى مد يد العون والمساعدة للمحتاجين من اللاجئين السوريين للتخفيف عنهم مع تزامن فصل الشتاء القارس، بالإضافة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى موظفيها ولدى الشباب الكويتي، وذلك التزاما منها لترسيخ استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.



وبينت «زين» أنها قامت بتنظيم هذه الحملة على مدى أسبوعين من خلال تخصيص أربعة صناديق للتبرعات موزعة في مقر الشركة الرئيسي في الشويخ وكلية الآداب في كيفان وكلية العلوم الاجتماعية في الشويخ وكلية الهندسة والبترول في الخالدية، حيث لاقت الحملة إقبالا كبيرا من قبل موظفي زين والطلبة والطالبات الذين جمعوا أكثر من 10.5 أطنان من الملابس، وتم نقلها للاجئين السوريين ممن هم في أمس الحاجة لها من قبل الجمعية الكويتية للإغاثة.



وأوضحت الشركة أنها تعتبر نفسها واحدة من الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومن هذا المنطلق فتحت المجال أمام موظفيها للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية، وهي الخطوة التي تبرز مدى إيمان موظفيها ببرامجها الاجتماعية وحرصهم في الوقت نفسه على المشاركة بفاعلية فيها.



وأشارت «زين» إلى أن مثل هذه المبادرات الإنسانية تساهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتحقق مبادئ التكافل بين أفراد المجتمع، مبينة أن أداءها وواجبها الاجتماعي كشريك رئيسي في تنمية المجتمع يعتمد في المقام الأول على برامجها للمسؤولية الاجتماعية.



وفي إطار دعمها للاجئين السوريين، قامت «زين» مؤخرا بإرسال فريق تطوعي من موظفيها إلى لبنان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والذي قام بزيارة العديد من المشاريع من ضمنها زيارة مشروع المخابز اللبنانية وزيارة مستشفى دار الزهراء للأطراف الصناعية وزيارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي المتخصص في غسيل الكلى وزيارات ميدانية إلى مخيمات اللاجئين وزيارة مشروع محطة المياه ومشروع العزل الحراري إلى جانب توزيع المواد العينية والإغاثية على خمسة مخيمات مختلفة.