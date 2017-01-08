الخليج يفوز بلقب «أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي» في العالم

سلمى الحجاج: بنك الخليج الآن أصبح مذهلاً رسمياً بعد دخوله عالم غينيس

للمرة الأولى في الكويت «الخليج» يطلق مسابقة «صيد الكاش»





محمود فاروق

أعلن بنك الخليج عن اكتمال أكبر سحب سنوي لهذا العام في الكويت بنجاح، وذلك يوم الخميس الماضي في مجمع «الأفنيوز».



وخلال الاحتفال بالسحب وعلى الهواء مباشرة، قامت موسوعة غينيس للأرقام القياسية TM بالإعلان عن دخول بنك الخليج في هذه الموسوعة المرموقة والمعروفة عالميا، كما تم الإعلان عن اسم الفائز الجديد بجائزة مليونير الدانة، بالإضافة الى أسماء الفائزين في سحب حساب الراتب وحساب red واسم الفائز بالسيارة والفائزين في مسابقة «صيد الكاش».



هذا، وقام بتقديم فقرات الحفل كل من خالد الأنصاري، مذيع الراديو والإعلامي الشهير، ومحمد الصراف من بنك الخليج.



وكان الفنان الكويتي المحبوب خالد العقروقة، الشهير بـ «ولد الديرة» الضيف المميز في هذا الحفل الذي أضفى روح البهجة على جمهور الحاضرين بحسه الفكاهي المعروف وشخصيته المحببة.



وقد أقيم حفل السحوبات والمسابقات بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.



الخليج.. «أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي»



وفي بداية عملية السحب حصلت جائزة المليون دينار من حساب الدانة على لقب «أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي» في العالم.



وقامت هدى خشب- الحكم الرسمي من موسوعة غينيس TM وطلال عمر- المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في موسوعة غينيس TM، بتقديم الجائزة لبنك الخليج الذي تجاوز وبقوة الرقم القياسي السابق وهو جائزة المليونين ومائة ألف دولار أميركي المرتبطة بحساب مصرفي.



وتعتبر موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية السلطة النهائية في تحديد الإنجازات القياسية.



وقد تأسست موسوعة غينيس TM في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وأحرزت نسختها الأولى مبيعات قياسية في المملكة المتحدة.



وبعد أكثر من ستين عاما، استطاعت موسوعة غينيس TM أن تبلغ مكانتها كواحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم.



ولدى موسوعة غينيس للأرقام القياسية TM فريق محترف من الخبراء المدربين لإدارة السجلات القياسية والذي يقوم بأبحاث وتحقيقات مكثفة بهدف التأكد من صحة الرقم القياسي.



كما تحافظ موسوعة غينيس للأرقام القياسية TM على أعلى معايير الدقة ولديها سياسات صارمة تتحكم بقرار منح جائزة الرقم القياسي.



وتجدر الإشارة إلى أن معايير القياس، والإنجاز، والتوحيد القياسي، والتحقق، والتفرد، والعالمية، يجب أن تتوافر في جميع الأرقام القياسية.



ويجب على المرشحين تقديم طلب مرفق به الأدلة المطلوبة للتأكد من تحقيق الإنجاز.



ففي أكتوبر من عام 2016، قدم بنك الخليج طلبه إلى موسوعة جينيس العالمية لجائزة سحب مليونير الدانة، حيث قام فريق إدارة السجلات القياسية في مقر غينيس TM الرئيسي بدراسة الطلب للتحقق من قبوله أولا.



ثم قام فريق غينيس ببحث الطلب بناء على المعايير المذكورة سابقا وتأكدوا أن حساب مليونير الدانة من بنك الخليج هو بالفعل أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي في العالم.



جائزة عالمية



وبالنيابة عن بنك الخليج تسلمت سلمى الحجاج مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، جائزة موسوعة غينيس للأرقام القياسية TM العالمية.



وبهذه المناسبة، صرحت قائلة: «إنه من دواعي الفخر والاعتزاز لبنك الخليج أن يتلقى هذا التكريم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية TM.



وقد ظلت جائزة مليونير الدانة معروفة باعتبارها أكبر جائزة سنوية في الكويت، إلا أن الفوز بلقب أكبر جائزة عالمية مرتبطة بحساب مصرفي يعتبر أمرا رائعا، وكما قال فريق موسوعة غنييسTM، بنك الخليج الآن «مذهل رسميا».



واستطردت الحجاج قائلة: «بالنيابة عن البنك، أود أن أشكر موسوعة غينيس للأرقام القياسية TM على وجودها معنا اليوم ومنحنا هذه الجائزة.



كما أود أن أشكر فريق عمل بنك الخليج لمثابرتهم وعملهم الدؤوب الذي أسهم في تحقيق خدمات مصرفية وابتكارات وفقا لأعلى المعايير العالية، فلولا جهود الجميع والتزامهم لما أمكن الحصول على هذه الجائزة، التي يعتز بها بنك الخليج وبلدنا الحبيبة الكويت».



مسابقة «صيد الكاش»



للمرة الأولى في الكويت، قام بنك الخليج بإطلاق مسابقة «صيد الكاش» خلال عملية سحب مليونير الدانة، ما أضاف أجواء من البهجة والسرور.



فقد منح البنك الحضور فرصة الفوز بـ 3.000 دينار نقدي، حيث لجأ المتسابقون الى التسجيل قبل بدء السحب، ثم تم اختيار اسماء المشاركين بطريقة عشوائية، وقام كل منهم بالدخول إلى صندوق لالتقاط أموال طائرة خلال 10 ثوان فقط واستبدالها بأموال حقيقية نقدية فورية.



الفائزون بحساب الراتب وحساب red وبسيارة كاديلاك إسكاليد



وحصل عملاء بنك الخليج الذين لديهم حسابات الراتب وحساب red على جوائز بقيمة 1000 دينار لكل منهم.



وفازت حليمة وليد صالح بارون، صاحبة حساب الراتب، بجائزة بقيمة 1000 دينار، وفازت هدى حسين محمد محمد صاحبة حساب red بجائزة قيمتها 1000 دينار وتقدمت الفائزتان إلى المنصة لتسلم جائزتيهما.



أما السيارة الكاديلاك إسكاليد الجديدة فكانت من نصيب فهد محمد العازمي الذي سيزور بنك الخليج قريبا ليتسلم مفاتيح السيارة الجديدة.



الفائز بجائزة المليون دينار



وصعد كل من مشاري شهاب مساعد المدير العام وطارق الصالح مساعد مدير العام في ينك الخليج على المنصة بحضور المستضيفين للاستعداد لإعلان الفائز بجائزة مليونير الدانة المرتقب وبإشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة وممثلي موسوعة غينيس.



وكانت الجائزة الأكبر في الكويت والتي أصبحت الآن الجائزة الأكبر عالميا، من نصيب سيد مصطفى سيد العلي الموسوي.



مبروك لمليونير الدانة الجديد في الكويت!



فقرات مرحة قبل بدء السحب



جاء سحب مليونير الدانة هذه السنة مليئا بالمرح والمفاجآت العديدة، حيث استمتع الحضور والمشاركون بعرض كامل بدأ بأنشطة للأطفال عند الساعة الخامسة مساء، تضمنت الرسم على الوجه والحنة والبالونات والدمى المتحركة.



كما استمتع الحضور بعرض موسيقي خاص من الفرقة الموسيقية «ذا كونسرت».



وشاركوا في مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة الى تصوير أنفسهم في كشك مخصص للصور.

هل ستكون مليونير الدانة لعام 2018؟

للمشاركة في سحب مليونير الدانة لعام 2018، يتعين أن يكون لدى العملاء حساب الدانة برصيد 200 دينار. ويمكن للعملاء الذين لديهم حسابات زيادة إيداعاتهم لمضاعفة فرص فوزهم في السحب وفي السحب الربع السنوي على جائزة قد تصل قيمتها الى 500 ألف دينار، بالإضافة الى جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل يوم عمل.