أعلنت بورصة الكويت عن تعيين محمد السقاف بالتزكية لمنصب رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت خلفا لعصام المرزوق الذي شغل منصب الرئاسة من أبريل 2016 حتى استقالته بعد قرار تعيينه للمنصب الوزاري.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت خالد الخالد عن ترحيبه بتعيين السقاف رئيسا لبورصة الكويت، مؤكدا أهمية الدور الذي لعبه منذ انضمامه إلى الشركة.

بدوره، شكر السقاف مجلس الإدارة على ثقتهم الغالية وعلى تصويتهم الذي أتى بالتزكية، معربا عن اعتزازه بالجهود المبذولة في فريق الشركة وبدعم من هيئة أسواق المال.

وأكد استمرار بورصة الكويت في تطبيق استراتيجيتها لتنمية السوق والعمل على أهدافها لبناء سوق مالي إقليمي رائد ومنافس يعمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية ويخدم اقتصاد الكويت واقتصاد المنطقة بشكل عام.

والجدير بالذكر أن لدى السقاف خبرة تزيد على 25 عاما في مجالات استراتيجيات تطوير الشركات والاستثمارات، وكان يترأس لجنة المكافآت والترشيحات وعضوية اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة شركة بورصة الكويت.

وللسقاف خبرة واسعة في التطوير العقاري وتأسيس المحافظ وتطوير المنتجات للسوق المالي، بالإضافة إلى خبرته القيادية في مجال إدارة التغيير المؤسسي وتطبيقات الحوكمة وإدارة المخاطر.

وشغل السقاف أيضا العديد من عضوية مجالس الإدارات في مجالات إدارة المـشاريع والتصـــميم الهندسي والتطوير العقاري والاستثمار.

هذا، وتقلد السقاف مناصب قيادية عدة في مسيرته المهنية بما فيها منصب رئيس تنفيذي لشركات استثمارية وعقارية.

والسقاف حاصل على شهادة هندسة صناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا لوس انجيليس (USC) والقيادة الإدارية (Business Leadership) والأســــــس الإدارية المتطورة (Advanced Management Concepts) الخاصة في ماجستير إدارة الأعمال EMBA من كلية IMD في لوزان سويسرا.