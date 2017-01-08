أعلنت شركة بورصة الكويت عن إطلاق موقعها التجريبي الإلكتروني الجديد (http://beta.boursakuwait.com.kw) بدءا من 2 يناير الجاري، ليتزامن ذلك مع اليوم الأول للتداول في العام الجديد.

ويتوافر الموقع الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يقدم للمتداولين معلومات أوسع بكثير مقارنة بالموقع السابق، ويشمل تقديم مجموعة من الرسوم البيانية الجديدة والبيانات «الفورية» وآخر الأخبار المتعلقة ببورصة الكويت.

ويتميز الموقع الجديد بسهولة وسرعة الوصول إلى المعلومات والخدمات المتوافرة، ما يمكن زوار الموقع من إيجاد معلومات السوق بأيسر السبل.

ومن أبرز الأقسام الرئيسة للموقع الجديد: قسم يقدم تفاصيل عن القوانين واللوائح المطبقة في بورصة الكويت ونظام التداول، ليؤكد التزام الشركة الدائم بالشفافية والنظم المفتوحة.

ومن المقرر أن يستمر الإصدار الحالي من موقع بورصة الكويت بالعمل كالعادة إلى أن يحين موعد استبداله بالموقع الجديد.

وسوف يتيح إطلاق الإصدار التجريبي، الذي يعمل إلى جانب الموقع الحالي لبورصة الكويت، جمع الملاحظات القيمة واستقبال تعليقات المتداولين وآرائهم عن الموقع، بهدف تحسين الموقع ليلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين مع البورصة قبل إطلاقه رسميا في وقت لاحق من هذا العام.