أطلق مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية أمس منصته الإلكترونية الرسمية التي تتضمن كل الخدمات التي يقدمها.

وقال المجلس في بيان صحافي ان «المنصة الالكترونية ستتيح الفرصة لاستقبال عضويات رجال الاعمال والشركات الكويتية المرتبطة بأعمال تجارية ومهنية في دبي والامارات الشمالية».

وأضاف ان «المنصة التي تم إطلاقها باللغتين العربية والإنجليزية تهدف الى التعريف بالمجلس وأهدافه وخدماته وأنشطته بالإضافة الى كونها مصدرا لأهم الأخبار والمستجدات التي تهم مجتمع الاعمال الكويتي».

وأوضح المجلس ان الموقع الالكتروني يتيح تقديم طلبات الاشتراك في عضويته لمختلف الشركات ورواد الاعمال والمهنيين الكويتيين المقيمين في الامارات أو ممن تربطهم علاقة تجارية أو مهنية بسوق دبي والامارات الشمالية وفقا لعدد من فئات العضوية والمزايا الممنوحة.