قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) محمد باركيندو إن الكويت اضطلعت على مدى سنوات طويلة بدور قيادي وبنّاء داخل «أوپيك» من أجل إعادة التوازن والاستقرار الى السوق العالمية ما أكسبها احتراما من قبل دول المنظمة ومن خارجها.

وأضاف باركيندو في مقابلة أجرتها «كونا» أن الدور الكويتي ساهم في التوصل الى الاتفاق التاريخي لوزراء نفط (أوپيك) في فيينا نهاية نوفمبر الماضي والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

وأشار الى أن اختيار الكويت لرئاسة لجنة المراقبة الوزارية بالاجماع للتنسيق بين الدول المنتجة للنفط الـ24 الأعضاء في «أوپيك» وخارجها يعكس مكانة وأهمية الكويت في تحقيق استقرار سوق النفط.

وذكر باركيندو ان الكويت تعد من بين الدول الخمس الأولى التي أسست منظمة «أوپيك» واصبح لها على مدى سنوات طويلة صوتا قائدا ومعتدلا في تثبيت استقرار سوق النفط العالمية.

وكشف أمين عام «أوپيك» أن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق خفض انتاج النفط ستعقد اجتماعها القادم بفيينا في 21 يناير الجاري لمدة يومين.

وأوضح أن الهدف من هذا الاجتماع مراجعة اتفاق فيينا الخاص بخفض الإنتاج والنظر في تطورات سوق النفط فيما يتعلق بمعادلة الإنتاج والأسعار بعد اعلان فيينا التاريخي الخاص بخفض الإنتاج.

وقال انه سيجتمع مع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق خلال زيارته المقررة للكويت اليوم الاحد بعد زيارة قطر للتباحث معه بشأن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية القادم في فيينا ومسائل اخرى معنية بتطورات السوق النفطية العالمية.

وحول مدى التزام المنتجين باتفاق فيينا لخفض الإنتاج، قال أمين عام «أوپيك»: ليس لدي أي شك في التزام الدول المنتجة الـ24 من داخل المنظمة وخارجها بهذا الاتفاق والعمل على تطبيقه وسحب الفائض الإنتاجي الموجود في السوق وبما يدعم الأسعار.

وحول إمكانية تحديد سقف رسمي لأسعار النفط عند معدل 55 دولارا للبرميل في اليوم، قال باركيندو انه «في اطار سياسة المنظمة لا يوجد سعر مستهدف محدد فنحن نركز على إعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط العالمية ولاحظنا بالفعل استجابة إيجابية جدا من السوق بعد قرار المنتجين الأخير في فيينا بخفض معدلات الإنتاج».

الكويت تخفض إنتاج النفط في يناير وفقاً لاتفاق «أوپيك»

رويترز: قال مسؤول في قطاع النفط إن الكويت قلصت إنتاج النفط في يناير إلى نحو 2.707 مليون برميل يوميا لتصل إلى المستوى المستهدف لإنتاجها في إطار اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات.

وتنضم الكويت بذلك للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والتي قلصت إنتاجها أيضا هذا الشهر بما لا يقل عن 486 ألف برميل يوميا إلى المستوى المستهدف البالغ 10.058 ملايين.

وبموجب اتفاق أوپيك وافقت الكويت على تقليص الإنتاج بواقع 131 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير مقارنة مع إنتاجها الأساسي في أكتوبر الذي بلغ 2.838 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر مطلع في القطاع إن الكويت أنتجت 2.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر.