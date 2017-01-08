محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن الكويت حلت في المركز الرابع بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا – مينا – من حيث قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها خلال ديسمبر الماضي بقيمة بلغت 867 مليون دولار، فيما حلت السعودية في المركز الاول بقيمة 2.8 مليار دولار، وتلتها الامارات بواقع 1.3 مليار دولار ثم قطر في المركز الثالث بواقع 1.2 مليار دولار.

ومن بين العقود التي أرسيت في الكويت إنشاء قاعدتين جويتين ومركز معلومات وتنسيق ومبنى مركزي لحساب وزارة الدفاع بقيمة 46 مليون دولار، وبناء مستشفيين احدهما في محافظة الجهراء والاخر في محافظة الاحمدي بـ 530 مليون دولار.

وأضافت المجلة ان النمو الذي حققته كل من الكويت وقطر والسعودية والزيادة الكبيرة في قيمة عقود المشاريع التي تمت ترسيتها لم تمكنها من مجاراة قيمة العقود التي ارسيت في نوفمبر، حيث ان ترسيات العقود في منطقة مينا في ديسمبر الماضي بلغت 7.1 مليارات دولار مقارنة مع 15.6 مليار دولار في نوفمبر بما نسبته 45.5%، والذي كان ثاني اعلى قيمة تسجلها ترسيات العقود خلال عام 2016، ولم تتفوق عليها الا قيمة العقود التي ارسيت في يناير من العام ذاته والتي بلغت 16.8 مليار دولار.

واشارت المجلة الى ان قطاع النفط والغاز استمر بوتيرته السابقة في ترسيات العقود حيث ساهمت عقود ارامكو بقيمة 2.7 مليار دولار واستحوذت عقود مصفاة النفط والوقود النظيف في راس تنورة على نصيب الاسد منها.