القدومي: الثقة بتركيا عزّزت من استقطاب المستثمرين

المجموعة مستمرة بعرض مشاريع الشركة في الكويت وعدد من الدول العربية

زار العضو المنتدب لمجموعة توب العقارية وليد القدومي والمدير التنفيذي للمجموعة محمد فرغلي مؤخرا المشاريع التي تعمل المجموعة على تسويقها في الجمهورية التركية، حيث شملت الزيارة مناطق اسطنبول وبدروم وكوشاداسي.

وذلك ضمن سياستها في زيارة ومتابعة المشاريع التي تعمل المجموعة على تسويقها من فترة لأخرى وللتأكد من انها نفذت او تنفذ وفقا للمعايير المتفق عليها.

وأعرب القدومي عن ارتياحه التام لسير أعمال المشاريع التي هي قيد الإنشاء والتي ستسلم في مواعيدها، فيما شملت الزيارة ايضا الالتقاء بعدد من عملاء الشركة الذين تسلموا شققهم السكنية في عدة مشاريع من أبرزها مشروعي «تيراس تيما» و«تيراس ميكس» واللذين نفذتهما شركة «انانلار» للتطوير العقاري.

وأعرب العملاء عن رضاهم عن مستوى المشاريع وما تتضمنه من خدمات متنوعة وسعادتهم الكبرى بتملك عقار في تركيا.

وقال القدومي ان مشاريع شركة «انانلار» قد لاقت استقطابا كبيرا للعملاء من الكويت وقطر والسعودية، فيما قامت مجموعة توب العقارية بتسويق وبيع النسبة الكبرى في هذه المشاريع لثقتها الكبيرة بمطور المشروع والذي يلتزم بتنفيذ المشاريع وفقا لأعلى المعايير الهندسية وتمتاز مشاريعهم بالجودة العالية والالتزام بالتشطيبات الراقية والمميزة في تلك المشاريع.

وأضاف: «عامل الثقة في السوق العقاري التركي هو ما مكن المجموعة ايضا من تسويق العدد الأكبر من الوحدات على الرغم مما شهده العام 2016 من أحداث سلبية سواء في تركيا او معظم دول العالم وانعكاس ذلك على أداء مختلف القطاعات ومنها العقار الذي شهد تباطؤا وتراجعا في المبيعات في معظم دول العالم ومنها تركيا».

ولفت القدومي قائلا: «على الرغم من الأحداث التي حصلت في تركيا سواء من حيث الانقلاب الفاشل او الأعمال الإرهابية التي حدثت في عدة مواقع او تراجع سعر العملة التركية إلا ان ذلك وغيره لم يوقف النشاط الاقتصادي والعمراني في الدولة ولم يوقف الطلب على تملك العقار في تركيا، فالثقة بالقوة الاقتصادية والسياسية لتركيا وقدرتها على تجاوز المحن والمصاعب عززت من استمرار استقطابها لشرائح متنوعة من المستثمرين وخصوصا بالقطاع العقاري».

وأضاف القدومي ان المجموعة تعمل حاليا وبنجاح مميز مع شركة «انانلار» منذ خمس سنوات وهي مستمرة بعرض مشاريع الشركة في الكويت وقطر وعدد من الدول العربية، وسيكون على رأس تلك المشاريع مشروع تيراس لوتس في بيليكدوزو باسطنبول.

وقال: «يمتاز المشروع بموقعه الفريد على طريق أي-65 السريع، ما يوفر سهولة الانتقال بصورة ممتازة، حيث من الممكن الوصول إلى مراكز التعليم والصحة والتسوق الرئيسية في المنطقة خلال دقائق معدودة.

ويقع المشروع على بعد 10 دقائق من مطار أتاتورك و3 دقائق من طريق تي أي أم السريع و6 دقائق من محطة باصات ايدو البحرية و15 دقيقة من مرمرة.

وستكون المسافة أيضا دقيقتين فقط من محطة مترو الأنفاق الجديدة التي سيتم الانتهاء منها في عام 2019».

وأردف قائلا: «شقق (تيراس لوتس) تقع في اغلى واجمل المواقع في المنطقة تتراوح أحجامها من 90 إلى 240 مترا مربعا، ويتكون المشروع من 40 طابقا بارتفاع 150 مترا، ويتضمن المشروع على 149 وحدة سكنية و44 محلا تجاريا في مول التسوق.

وتتنوع مساحات الشقق من 1، 2، 3 أو 4 غرف نوم وأسعارها تبدأ من 567 ألف ليرة تركية فيما تبلغ قيمة الدفعة المقدمة 20% ودفعة الإنجاز 20% ويسدد الباقي على 40 قسطا شهريا.

وسيتم الانتهاء من المشروع بحلول الربع الأخير من عام 2017 مع تقديرات وتوقعات بزيادة بنسبة 40% في قيمة العقار عند الانتهاء من تنفيذ المشروع».

من جانب آخر، أشار القدومي الى ان المجموعة ستطرح عددا محدودا من الوحدات في مشروعي تيراس ميكس وتيما الجاهزين للسكن الفوري بتسهيلات سداد تصل لغاية 24 شهرا.

وقال ان التملك في تركيا يبقى مطلبا للعديد من المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من الفرص الواعدة التي يؤمنها السوق العقاري وخصوصا في الوقت الراهن الذي تشهد فيه الليرة التركية تراجعا مقابل الدينار الكويتي وهو ما يشكل فائدة كبيرة للمشترين.