اختتم مركز الآراء الخليجية لاستطلاعات الرأي ورشته التدريبية «ورشة ادارة مراكز الدراسات والمشاريع البحثية» والتي عقدها في مقر المركز، تحت إدارة المشرف العام على المركز د. سامر أبو رمان، وبمشاركة نخبة من المشاركين من الكويت وخارجها.

وقد تناولت محاور الورشة التعريف بمراكز الدراسات ودورها وأهميتها ومهامها، بالإضافة الى توصيات العمل بالمراكز بما يتعلق في الصورة الذهنية، والمنتجات البحثية، والنشاطات، وادارة الميزانية، وادارة الباحثين.

كما تمت مناقشة معايير تقييم مراكز الفكر والدراسات وتحقيق الشروط من بعض الجهات العالمية كمشروع جامعة بنسلفانيا Global Go To Think Tank Index، ومركز الامارات للدراسات الاستراتيجية، حيث تم تصنيف هذه المعايير حسبما يرتبط بطبيعة عمل المؤسسة البحثية ذاتها، ودورها ومهماتها، وما يرتبط بالقدرة على دعم اتخاذ القرار وصناع السياسات، والقدرة على الإسهام الأكاديمي الفعال، وأخيرا ما يرتبط بالكفاءة في التواصل مع المجتمع.

ويأتي من اهم المتطلبات التي تحقق الوصول لمركز دراسات مؤثر وقوي وفاعل على المستوى المحلي والدولي، كل من: المضمون، والشكل، والتوقيت، والمرونة، والسرعة، والحلول أكثر من التشخيص، والتجاوب مع الأحداث.

بالإضافة لاستراتيجية التأثير لدى مراكز الدراسات والبحوث والعلاقة مع بالمجتمع وآلية التعامل معها، ومن هذه الفئات: متخذ القرار، والإعلام، النخبة، والأكاديميين، والجمهور العام، والمراكز الأخرى.

وأخيرا، أهم ملامح قوة وتأثير المشاريع البحثية وكيفية تنفيذها وادارتها.

الجدير بالذكر أن مركز الآراء الخليجية هو بيت خبرة كويتي مستقل، وقد سبق أن عقد عشرات اللقاءات والبرامج التدريبية في مجال بحوث الرأي العام والدراسات، بالإضافة لتنفيذه عشرات الدراسات الاستطلاعية لصالح جهات في الكويت وخارجها.