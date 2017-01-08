قالت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) إن شركة أرفاندان الإيرانية للنفط والغاز تأمل رفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 450 ألف برميل يوميا بحلول أواخر مارس.

وذكرت الوكالة أن سلطان كمالي المدير الإداري للشركة التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة قال إن الطاقة الإنتاجية للشركة بلغت 400 ألف برميل يوميا.

ونقلت الوكالة عن كمالي قوله «نأمل أن يصل الرقم إلى 450 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام». ويشير الوزير إلى نهاية السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس.

وحصلت إيران عضو منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) على استثناء من عمليات الخفض التي وافقت عليها المنظمة في 30 نوفمبر، وقد تزيد إنتاجها بشكل محدود.