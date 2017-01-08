توقع تقرير الشال ان يكون أداء الأسواق في يناير متذبذبا، حيث سيشهد الشهر انتقال السلطة للرئيس الأميركي المنتخب «ترامب»، ورغم أن ذلك الانتقال يثير الكثير من المخاوف الناتجة عن احتمال توتر العلاقات الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، إلا أن آثارها إن وجدت، لن تظهر على أداء الأسواق في نفس الشهر.

وقال التقرير إن أداء ديسمبر 2016 كان موجبا بشكل كبير، حيث حقق فيه 12 سوقا مكاسب كبيرة، بينما حقق سوقان فقط أداء سالبا، أحدهما بشكل طفيف جدا. هذا الأداء الموجب والقوي، كان كفيلا بتعزيز مكاسب الأسواق السبعة الرابحة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، وارتقى بأداء 5 من الأسواق الخاسرة إلى المنطقة الموجبة مع نهاية ديسمبر. ذلك الأداء الموجب، حدث رغم بدء رفع أسعار الفائدة الأميركية، وحدث لمبررات مختلفة، فبينما انتعشت أسواق الخليج بسبب اتفاق النفط بما رفع أسعاره بأكثر من 20% في أقل من شهر، وأكثر من 100% مقارنة بمعدلات يناير 2016، بينما كسبت الأسواق الأخرى بسبب مؤشرات أداء اقتصادي أفضل من المتوقع.

ولفت التقرير الى أن أكبر الرابحين في ديسمبر كان السوق الألماني الذي حقق مكاسب في شهر واحد 7.9%، وثاني أكبر الرابحين كان السوق القطري بمكاسب 6.6%، وثالث أكبر الرابحين كان السوق الفرنسي زميل الألماني في منطقة اليورو والذي كسب في ديسمبر نحو 6.2% كانت كفيلة أيضا لنقله إلى المنطقة الموجبة محققا مكاسب بحدود 4.9% لعام 2016. أسواق أبوظبي ومسقط ودبي حققت كلها مكاسب في ديسمبر بأكثر من 5%.