أعلن البنك التجاري الكويتي إطلاق حملة «استرجع نقدا 100%» من قيمة مشترياتك والمخصصة لحاملي البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع بمناسبة حلول شهر فبراير والاحتفال بالأعياد الوطنية بحيث يمكن للعميل التسوق باستخدام أي من بطاقات التجاري الائتمانية خلال شهر فبراير بقيمة 500 دينار أو أكثر والحصول على فرصة استرجاع قيمة المشتريات نقدا بنسبة 100%.

وأوضح التجاري أن جميع البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع مشمولة تلقائيا بالسحب ويتم احتساب مجموع قيمة المشتريات التي تمت خلال شهر فبراير بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية داخل او خارج الكويت وكل عميل يحصل على فرصة واحدة لدخول السحب فور استيفائه للشروط المتعلقة بقيمة المشتريات التي تتم باستخدام تلك البطاقات خلال شهر فبراير.

وسيتم الإعلان عن 10 رابحين حيث يسترجع العميل قيمة المشتريات التي تمت باستخدام البطاقة خلال شهر فبراير وذلك بحد أقصى 1000 دينار كويتي لكل رابـــــح، علـــــى أن يقـام السحب بتاريخ 12/3/2017.

ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتي يسعى دائما لتقديم أفضل العروض لعملائه كوسيلة لتوجيه الشكر لهم على ولائهم المستمر وثقتهم.